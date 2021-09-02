Зараз хвороба Гантінгтона вражає нервову систему і залишається невиліковною. Проте тепер з'явилася надія на розробку ефективного лікування не тільки цієї хвороби, але й інших генетичних схожих захворювань.

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Що вдалося з'ясувати вченим

Так, команда науковців визначила раніше невідомий механізм. Він запобігає накопиченню тринуклеотидних повторів – це специфічне для хвороби Гантінгтона пошкодження ДНК.

З попередніх досліджень вчені вже знали, що ген FAN1 може впливати на розвиток хвороби Гантінгтона, проте досі точні механізми були не зрозумілі. Тепер вони виявили, що білок FAN1 може запобігти накопиченню цих тринуклеотидних повторів.

Ліки, що імітують або підсилюють дію FAN1, можуть змінити перебіг хвороби,

– заявили автори дослідження.

Препарати вже розробляють

Зараз вони працюють над створенням кількох перспективних препаратів-кандидатів, націлених на цей механізм. Якщо їхню ефективність підтвердять, то це відкриє нові можливості для терапії хвороби Гантінгтона. Втім, поки не ясно, чи є виявлений механізм є єдиним або ключовим для розвитку хвороби.