Компанія Oxitec випустила генетично модифікованих комарів (Aedes aegypti). A. aegypti може переносити такі захворювання, як вірус Зіка, денге, і жовту лихоманку.

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Для чого створили таких комарів

Випуск модифікованих комарів дає можливість контролювати популяцію без використання пестицидів. Біологи розраховують, що на острові Флорида-Кіс популяція переносників хвороб скоротиться як мінімум на 90%.

Всі модифіковані комарі Oxitec – чоловічі особини. В їхньому організм доданий спеціальний ген. Ось як він працює: коли модифіковані шкідники спаровуються з дикими самками комарів, смертельний ген передається їхньому потомству. Хоча ген не впливає на виживання самців, він заважає самкам виробляти необхідний білок і, таким чином, призводить до смерті ще до досягнення зрілості.

Чому вбивають самок

Річ у тому, що тільки вони кусають людей (самці москітів харчуються виключно нектаром). Тому модифіковані комарі і їхні нащадки чоловічої статі не можуть передавати хвороби людині.

A. aegypti складають всього 4% від комарів Флорида-Кіс. Проблема в тому, що вони викликають переважна більшість хвороб, які переносяться москітами. Рада боротьби з комарами Флорида-Кіс (FKMCD) зазвичай виділяє 1 мільйон доларів на рік на боротьбу зі шкідниками, вдаючись до дорогих заходів. Зокрема використовується розпилення інсектицидів.