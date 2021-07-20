Вчені вивчили випадок паралічу обличчя після вакцинації Pfizer

Британські вчені детально вивчили випадок паралічу Белла у пацієнта, який отримав щеплення препаратом виробництва Pfizer-BioNTech. Зокрема, параліч лицьового нерва стався двічі – після першої дози препарату, а потім після другої ін'єкції.

Враховуючи той факт, що параліч Белла (параліч лицьового нерва з невідомої причини) фіксували у пацієнта двічі і лише після вакцинації Pfizer, свідчить про те, що зв'язок таки є.

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Поява епізодів відразу після введення кожної дози вакцини переконливо свідчить про те, що параліч Белла був пов'язаний з вакциною Pfizer-BioNTech, хоча причинно-наслідковий зв'язок досі не встановлений,

– зазначили автори дослідження.

Стан пацієнта згодом нормалізувався

У пацієнта був підвищений індекс маси тіла, високий кров'яний тиск та рівень холестерину, а також діабет 2 типу.

Обидві дози вакцини вводили лівій руці.

Як саме проявилась побічна реакція? Пацієнт потрапив у відділення невідкладної допомоги після першого епізоду паралічу. Зокрема, чоловік не мав змоги належним чином закрити ліве око або рухати лівою стороною чола – лікарі діагностували параліч Белла.

Зверніть увагу! Подальше медичне обстеження та КТ сканування голови не виявили інших порушень, пацієнт приймав курс стероїдів, а параліч лицьового нерва повністю зник.

Тож, це скоріше тимчасова побічна реакція, яка минає з часом. Це поодинокий випадок паралічу лицьового нерва. Більше подібних реакцій серед вакцинованих у світі не реєстрували! Тож переваги вакцинації й надалі перевищують ризики вакцинації.

Після другого щеплення реакція повторилась

Пацієнт отримав другу дозу вакцини Pfizer-BioNTech через 6 тижнів після першої, а через 2 дні розвинувся більш важкий параліч лівостороннього лицьового нерва.

Пацієнту повторно призначили курс стероїдів. Наразі стан пацієнта нормалізувався.

Надалі медики рекомендували чоловіку обговорювати введення моновакцин із лікарем загальної практики у кожному конкретному випадку, враховуючи ризики і користь від застосування кожної вакцини.

Параліч Белла – що це? Параліч Белла пов'язаний із запаленням і набряком лицьового нерва внаслідок накопичення рідини (набряків), спричинених вірусом. Підвищений ризик паралічу Белла реєстрували після введення інших вакцин, зокрема, проти грипу та менінгококів, хоча причинно-наслідковий зв'язок не встановлений.

Що відомо про випадки паралічу обличчя після вакцинації

До слова, поодинокі епізоди одностороннього паралічу лицьового нерва реєстрували під час первинних клінічних випробувань трьох основних вакцин проти COVID-19, схвалених для використання у Великій Британії (Pfizer-BioNTech, Moderna і Oxford/AstraZeneca).

Під час третього етапу досліджень було зареєстровано чотири випадки паралічу обличчя у добровольців, які отримували мРНК-вакцину Pfizer-BioNTech і три випадки – у добровольців, які отримували Модерна мРНК-вакцину. У контрольній групі, де застосовували плацебо – випадків не реєстрували.

Також було зареєстровано три випадки паралічу лицьового нерва у добровольців, які отримували вакцину Оксфорд / AstraZeneca під час клінічних випробувань, і було три випадки у добровольців, які отримували вакцину плацебо.

Фактори ризику! Попри те, що більшість випадків паралічу Белла відновлюються з часом, симптоми можуть спричинити значну тимчасову втрату працездатності, впливаючи на вираз обличчя та здатність їсти та пити.

Фактори ризику включають діабет, ожиріння, гіпертонію, вагітність, прееклампсію та захворювання верхніх дихальних шляхів.