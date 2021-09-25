Вчені виявили 14 генів, які можуть викликати збільшення ваги, і ще 3, що здатні запобігти цьому

Хоча прийнято вважати, що основними факторами збільшення ваги у людей є надмірний апетит та відсутність фізичного навантаження, вчені починають малювати набагато складнішу картину. Виявляється, значну роль у цьому також можуть відігравати наші гени.

Команді науковців з Університету Вірджинії під час дослідження вдалося виявити 14 генів, які можуть викликати збільшення ваги, і ще 3, що здатні запобігти цьому. Вчені сподіваються, що їхнє відкриття допоможе зробити вагомий прорив у лікуванні ожиріння.

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Гени та ожиріння

Відомо, що існує сотні генів, пов'язаних з ожирінням, які більше поширені серед людей із зайвою вагою, аніж зі здоровою. Тож команда поставила перед собою завдання визначити, які з цих генів відіграють причинно-наслідкову роль у сприянні чи запобіганні набору ваги.

Для цього вони розробили автоматизований конвеєр для одночасного тестування сотень генів. І допомогли їм у цьому скромні черв'яки, відомі як Caenorhabditis elegans. Ці крихітні особини, які живуть у гнилявій рослинності, поділяють понад 70% наших генів і стали основою для багатьох ключових наукових відкриттів.



Черв'як Caenorhabditis elegans / Фото Wikimedia Commons

Як проводили дослідження

Розробляючи новий підхід, деяких черв'яків дослідники посадили на нездорову дієту з високим вмістом фруктози, щоб служили моделлю для ожиріння, тоді як контрольна група отримувала звичайну їжу.

з високим вмістом фруктози, щоб служили моделлю для ожиріння, тоді як контрольна група отримувала звичайну їжу. Потім вчені застосували машинне навчання для скринінгу 293 генів , намагаючись виявити ті, які безпосередньо викликають або запобігають ожирінню у глистів.

, намагаючись виявити ті, які безпосередньо викликають або запобігають ожирінню у глистів. Цей аналіз дозволив дослідникам ідентифікувати 14 генів , що викликають ожиріння, і ще 3 інші , що приглушують набір ваги.

, що викликають ожиріння, і , що приглушують набір ваги. Коли вчені заблокували негативну дію трьох генів, це призвело до того, що хробаки жили довше і мали кращі нервово-рухові функції.

Ми очікуємо, що наш підхід та нові гени, які ми виявили, прискорять розробку методів лікування, щоб зменшити тягар ожиріння,

– зазначила авторка дослідження Ейлін О'Рурк.

І хоча відкриття має багатообіцяльну перспективу, команда розуміє, що потрібно ще провести багато досліджень, перш ніж приступити до розробки ліків, спрямованих впливати на ці гени.



Авторка дослідження Ейлін О'Рурк / Фото Університету Вірджинії