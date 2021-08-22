Зокрема, харчова добавка блокує реплікацію SARS-CoV-2 в клітинах. Загалом вчені виявили щонайменше 17 препаратів, 10 з яких наразі досліджують проти коронавірусу вперше.

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Що відомо про препарати

7 з цих сполук були виявлені в попередніх дослідженнях перепрофілювання ліків, зокрема ремдесівір, який є одним з небагатьох схвалених FDA препаратів для лікування COVID-19.

А ось ще 10, і в тому числі – одна біодобавка вчені протестували вперше – успішно.

Традиційно процес розробки ліків займає десятиліття, а у нас просто немає десятиліття. Виявлені нами методи лікування добре підходять для фази 2 клінічних випробувань, оскільки їх безпека вже встановлена,

– повідомив один із авторів дослідження.

Як діють препарати

17 з'єднань-кандидатів в декількох типах клітин, включаючи клітини легенів людини, отримані зі стовбурових клітин, в спробі імітувати інфекцію SARS-CoV2 в дихальних шляхах.

9 з них показали противірусну активність в розумних дозах, зокрема лактоферрин, білок, що міститься в грудному молоці людини. Він також продається в якості харчової добавки, отриманої з коров'ячого молока.

Ми виявили, що лактоферин володіє високою ефективністю в запобіганні інфекцій,

– сказав Секстон.

Попередньо вчені виявили, що така ефективність поширюється навіть на нові варіанти SARS-CoV2, та навіть проти мутованого штаму Дельта.

Надалі вчені планують почати клінічні випробування цього з'єднання, щоб вивчити перспективу зниження вірусного навантаження і запальних процесів у пацієнтів з коронавірусною інфекцією.

Крім того, вчені виявили низку клас сполук, які називаються MEK-інгібіторами, які зазвичай призначають для лікування раку.

Суть терапії

Технологія базується на принципах дії інтерференційної РНК, яка запобігає реплікації вірусу всередині клітин людини.

Вчені виявили, що кількість вірусних частинок у досліджуваних мишей знизилося на 99,9%. Хоча результати перспективні, досі технологію протестували тільки на мишах.

Вчені припустили, що препарат можна вводити пацієнтам щодня до 5 днів, наприклад, хворим в лікарні, або одноразово, якщо хтось тільки що піддався впливу коронавірусу; проте конкретних даних про це поки немає.