Такі спогади приховані. Але їх можна відновити за допомогою повторення візуальних стимулів.
До теми Як перезавантажити мозок: 6 ефективних способів, підтверджених наукою
Новий тип пам'яті виявили вчені з Пенсільванського університету в США. Науковці порівнюють знахідку з буферним сховищем, де спогади зберігаються несвідомо декілька десятих часток секунди.
Перш ніж прийти до такого висновку, дослідники провели два експерименти.
Подробиці першого експерименту:
- У першому експерименті взяли участь 40 дорослих добровольців. Їм показували серію швидкозмінних зображень, які чергувалися з порожнім екраном.
- Серед них миготів цільовий зоровий стимул – латинська літера.
- Літера миготіла 1 раз перед експериментом і 5 – 10 разів під час експерименту.
- Кожен учасник пройшов тест 60 разів.
- Потім вчені перевірили, чи добре добровольці запам'ятали цільове зображення. Респондентів запитували, чи побачили вони цільове зображення та пропонували вибрати правильний з чотирьох варіантів.
Подробиці другого експерименту:
- Для другого експерименту відібрали 15 людей
- Експеримент був таким самим, як попередній. Тільки число тестів зменшили до 48 для кожного учасника.
- Також змінили інтервали, продовж яких показували цільове зображення і кількість повторів.
Висновки науковців
Автори роботи з'ясували, що навіть сильно замаскована інформація може зберігатися в пам'яті. А саме маскування не стирає спогади, а просто блокує доступ до них і обмежує сприйняття людини.
Але навіть сильно замасковані стимули можуть викликати ясне сприйняття через повторення. При цьому на сприйняття впливають і кількість повторень зорового стимулу, і тимчасові інтервали, впродовж яких цей стимул повторюється. Під час досліджень повторення стимулу надавало ефект лише в інтервалах менше 200 – 400 мілісекунд.
Цікаво, що інформація зберігається поступово, але швидко зникає. Учасникам було складно пригадати її вже через 300 мілісекунд після отримання, а через 700 мілісекунд вона остаточно стиралася. Вчені вважають, що виявлене "сховище" пам'яті не вписується в жодну чинну класифікацію, але його існування відповідає раннім теоріям.
Також дослідження показало, що сприйняття зорового стимулу, коли той маскується і повторюється, можна контролювати, змінюючи інтервал повторення. Вчені планують використати ці висновки для контролю свідомості в роботах, присвячених областям сприйняття, свідомості, пам'яті та уваги.