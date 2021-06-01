Вчені виявили у людей ще одне "сховище" пам'яті

Науковці виявили, що у людини є ще одне сховище пам'яті. Завдяки йому деяка інформація, до прикладу, швидко переглянуті зображення, запам'ятовуються на невеликий проміжок часу.

Такі спогади приховані. Але їх можна відновити за допомогою повторення візуальних стимулів.

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Новий тип пам'яті виявили вчені з Пенсільванського університету в США. Науковці порівнюють знахідку з буферним сховищем, де спогади зберігаються несвідомо декілька десятих часток секунди.

Перш ніж прийти до такого висновку, дослідники провели два експерименти.

Подробиці першого експерименту:

У першому експерименті взяли участь 40 дорослих добровольців. Їм показували серію швидкозмінних зображень, які чергувалися з порожнім екраном.

Серед них миготів цільовий зоровий стимул – латинська літера.

Літера миготіла 1 раз перед експериментом і 5 – 10 разів під час експерименту.

Кожен учасник пройшов тест 60 разів.

Потім вчені перевірили, чи добре добровольці запам'ятали цільове зображення. Респондентів запитували, чи побачили вони цільове зображення та пропонували вибрати правильний з чотирьох варіантів.

Подробиці другого експерименту:

Для другого експерименту відібрали 15 людей

Експеримент був таким самим, як попередній. Тільки число тестів зменшили до 48 для кожного учасника.

Також змінили інтервали, продовж яких показували цільове зображення і кількість повторів.

Висновки науковців

Автори роботи з'ясували, що навіть сильно замаскована інформація може зберігатися в пам'яті. А саме маскування не стирає спогади, а просто блокує доступ до них і обмежує сприйняття людини.

Але навіть сильно замасковані стимули можуть викликати ясне сприйняття через повторення. При цьому на сприйняття впливають і кількість повторень зорового стимулу, і тимчасові інтервали, впродовж яких цей стимул повторюється. Під час досліджень повторення стимулу надавало ефект лише в інтервалах менше 200 – 400 мілісекунд.

Цікаво, що інформація зберігається поступово, але швидко зникає. Учасникам було складно пригадати її вже через 300 мілісекунд після отримання, а через 700 мілісекунд вона остаточно стиралася. Вчені вважають, що виявлене "сховище" пам'яті не вписується в жодну чинну класифікацію, але його існування відповідає раннім теоріям.

Також дослідження показало, що сприйняття зорового стимулу, коли той маскується і повторюється, можна контролювати, змінюючи інтервал повторення. Вчені планують використати ці висновки для контролю свідомості в роботах, присвячених областям сприйняття, свідомості, пам'яті та уваги.