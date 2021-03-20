Вчені виявили можливий зв’язок між вакциною AstraZeneca і утворенням тромбів
Вчені з Норвегії та Німеччини незалежно один від одного провели дослідження і виявили, що вакцина компанії AstraZeneca в рідкісних випадках може викликати аутоімунні реакції.
Джерело:The Wall Street Journal
Як наголошують у The Wall Street Journal, аутоімунна реакція може призводити до згортання крові і тромбоемболії вен мозку.
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Дві групи дослідників з медицини в Норвегії та Німеччині вважають, що це може пояснити смертельні поодинокі випадки в Європі останніми тижнями. Професор гематології та головний лікар університетської лікарні Осло Пол Андре Холм заявила, що його команда визначила створене вакциною антитіло, яке викликало побічну реакцію.
Через цю заяву МОЗ у Норвегії наразі вирішили не відновлювати вакцинацію препаратом AstraZeneca.
Ніщо, крім вакцини, не може пояснити, чому у цих людей була така імунна відповідь,
– сказав Холм.
Професор медицини Андреас Грайнахер додав, що реакціями організму на вакцину можуть бути головні болі, запаморочення, порушення зору, а також можливе утворення тромбів.
"Це ускладнення розвивається у дуже невеликої частки щеплених людей. І якщо це станеться, тепер ми знаємо, як їх лікувати", – зазначив Грайханер.
Що відомо про вакцину AstraZeneca: головне
- За тиждень 11 європейських країн призупинили використання вакцини AstraZeneca. Вони побоювались побічних ефектів, зокрема утворення тромбів.
- Зі свого боку розробники ліків запевнили, що вони безпечні.
- ВООЗ рекомендувала продовжити вакцинацію цим препаратом.
- Європейське агентство лікарських засобів визнало вакцину AstraZeneca безпечною та ефективною
Регулятор ЄС визнав ефективність і безпечність вакцини AstraZeneca.
- Після нових рекомендацій, майже всі країни відновили використання вакцини.
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