Вчені з Норвегії та Німеччини незалежно один від одного провели дослідження і виявили, що вакцина компанії AstraZeneca в рідкісних випадках може викликати аутоімунні реакції.

Як наголошують у The Wall Street Journal, аутоімунна реакція може призводити до згортання крові і тромбоемболії вен мозку.

Читайте також Європа відновлює вакцинацію препаратом AstraZeneca

Дві групи дослідників з медицини в Норвегії та Німеччині вважають, що це може пояснити смертельні поодинокі випадки в Європі останніми тижнями. Професор гематології та головний лікар університетської лікарні Осло Пол Андре Холм заявила, що його команда визначила створене вакциною антитіло, яке викликало побічну реакцію.

Через цю заяву МОЗ у Норвегії наразі вирішили не відновлювати вакцинацію препаратом AstraZeneca.

Ніщо, крім вакцини, не може пояснити, чому у цих людей була така імунна відповідь,

– сказав Холм.

Професор медицини Андреас Грайнахер додав, що реакціями організму на вакцину можуть бути головні болі, запаморочення, порушення зору, а також можливе утворення тромбів.

"Це ускладнення розвивається у дуже невеликої частки щеплених людей. І якщо це станеться, тепер ми знаємо, як їх лікувати", – зазначив Грайханер.

Що відомо про вакцину AstraZeneca: головне