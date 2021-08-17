Дослідники взяли зразки, проаналізували їх і лише нещодавно підтвердили, що штам Yersinia pestis, бактерії, що викликає чуму, – стійкий до стрептоміцину. Це антибіотик, який широко використовували для лікування чуми.

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Стійкий штам, що передається від людини до людини

Більш того, вчені вперше підтвердили, що штам здатний передаватися від людини до людини. Передбачається, що під час цього спалаху 2013 року заразилися в цілому 22 людини, 3 з яких померли.

Штам, виявлений під час спалаху, стійкий до стрептоміцину через спонтанні точкові мутації, але як і раніше чутливий до багатьох інших антибіотиків,

– зазначили вчені.

На щастя, як наголосили науковці, всі 19 пацієнтів, які пройшли лікування, – вижили. Ймовірно, хворі заразилися під час традиційних похоронів.

Не єдиний такий штам

Стійкі до протимікробних препаратів чуми спостерігалися і раніше. У 2017 році вчені повідомили про випадок, коли 16-річний хлопчик на Мадагаскарі був інфікований Yersinia pestis, стійкої до восьми поширених антибіотиків. Це перший раз, коли дослідники виявили докази передачі вірусу від людини до людини.

Що відомо про Чуму: головне

Попри те, що в сучасному світі чума здебільшого викоренена, вона, як і раніше, вражає сотні людей щороку. Це одна з найдавніших і найбільш смертоносних хвороб в історії людства.

Захворювання проявляється в 3 формах чуми:

бубонної;

легеневої;

септичної.

Бубонна хвороба – найпоширеніша форма захворювання, яка частіше за все передається людині від укусу блохи. При відсутності лікування він може прогресувати в легені і перерости в легеневу чуму, яка, як правило, призводить до летального результату.

Легенева чума також вважається більш заразною і передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом.