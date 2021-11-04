Потужний удар: коронавірус оточений білками, що ушкоджують судини

COVID-19 вже давно перестали вважати виключно респіраторною хворобою – інфекція стрімко вражає серцево-судинну систему та в рази підвищує ризики інсульту та інфаркту.

Коронавірус пошкоджує судини

За два роки пандемії COVID-19 вчені побачили, що коронавірус серйозно пошкоджує кровоносні судини і ендотелій, що вистилає їх. Внаслідок цього у хворих на COVID-19 пацієнтів утричі вищий ризик серцевого нападу та інсульту, а також ймовірність розвитку інших серцево-судинних патологій.

Увага Нідерланди відмовилися від вакцини AstraZeneca

Білки коронавірусу мають ключову роль

Щоб розкрити механізм цих ушкоджень, вчені із Ізраїлю вивчили функції білків, що оточують SARS-CoV-2. Вони побачили, що SARS-CoV-2 складається з 29 різних білків. У ході дослідження вони протестували реакцію кожного з білків у зразках клітин судин людини.

5 із 29 відповідальні за найбільші ушкодження судин та ендотелію. Саме ці дані мають важливе значення для клінічного застосування у майбутньому,

– йдеться у дослідженні.

Перспектива відкриття

Розуміння терапевтичної мішені дозволить розробити ліки, які націлюватимуться на ці білки. Це також допоможе зупинити чи хоча б мінімізувати ураження судин.

Можливо, ліки-кандидати вдасться знайти серед уже наявних препаратів. Також цілком ймовірно, що профілактичні заходи, націлені на білки, потрібні всім пацієнтам з COVID-19 у середній та тяжкій формі хвороби для запобігання важких ускладнень на серцево-судинну систему.

Коронавірус порушує роботу серця

Джерело: JAMA Cardiology study

Попередньо вчені провели дослідження, яке показало, що серед 100 людей, які одужали від COVID-19 протягом останніх 2 – 3 місяців, порушення у роботі серця були у 78%, а у 60% було активне запалення міокарду.

Для того, щоб виявити ковідні зміни на серці, усім пацієнтам, у яких підозрюють такі проблеми, необхідно робити електрокардіограму, ехокардіографію (тобто УЗД серця), а у деяких випадках ще й МРТ-діагностику з контрастною речовиною.