Вчені виявили, що проблеми із зором можуть негативно вплинути на розумові здібності літніх людей

Американські вчені виявили, що існує зв’язок між гостротою зору та когнітивними функціями мозку у літніх людей. Якщо пенсіонери починають бачити гірше, то це може негативно вплинути на їхні розумові здібності.

Про це мовиться у дослідженні вчених з Інституту очей Вілмера при Університеті Джона Гопкінса. Водночас вони наголошують, що існує безліч способів зміцнити здоров'я мозку людей з вадами зору.

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Про дослідження

У дослідженні взяли участь приблизно 1200 чоловіків та жінок у віці 60 – 94 років.

Кожні 1 – 4 роки в період з 2003 по 2019 рік вони проходили перевірку зору і когнітивних функцій.

Дослідники виявили, що у тих, хто на початкових тестах мав низькі бали за гостроту зору, у них згодом погіршилася пам’ять, мова, увага та здатність ідентифікувати і знаходити об'єкти у просторі.

Коли люди втрачають зір, вони змінюють спосіб життя. Зокрема, зменшують фізичну та соціальну активність. І те, й інше дуже важливе для підтримки здоров'я мозку. Тому це призводить до швидкого зниження когнітивних здібностей,

– пояснила епідеміологиня Інституту очей Вілмера Бонніелін Свенор.

Чи існує зворотний зв’язок між когнітивними функціями та зором

Раніше інша група вчених з Медичної школи Міллера при Університету Майамі досліджувала, чи існує зворотний зв’язок між когнітивними функціями та зором. В експерименті взяли участь 2520 дорослих людей у ​​віці 65 – 84 роки.

Вчені виявили, що погіршення зору в 2 рази частіше впливало на зниження когнітивних функцій, ніж навпаки.

Допомогти уникнути розумового спаду може вчасна діагностика та корекція зору на ранніх етапах, зазначає керівниця дослідження Дайан Чжен. Ось чому слід регулярно перевіряти здоров’я очей, особливо тим, хто має діабет, глаукому чи інші стани, які можуть пошкодити зір. Також важливо правильно обирати окуляри.



Важливо правильно обирати окуляри / Фото pexels

Кольоровий контраст

Однак, за словами докторки Свенор, окуляри нічим не допоможуть при захворюванні сітківки, вікової дегенерації жовтої плями чи глаукоми. У такому випадку найкращим рішенням стане так звана реабілітація людей з вадами зору. Це свого роду фізіотерапія для очей, яка допомагає тим, хто погано бачить, адаптуватися до звичайних ситуацій та краще функціонувати у суспільстві.

Люди з порушеннями зору також можуть використовувати корисні елементи дизайну в будинку, продовжує Свенор. Наприклад, розмістити кольорові смуги на сходинках, використовувати меблі з різною текстурою чи об'єкти з кольоровим кодуванням. Все це може поліпшити можливість безпечної навігації. Крім того, вони можуть слухати аудіокниги, подкасти або музику.

Вона додає, новина про зв'язок між проблемами зору і когнітивними порушеннями зовсім не означає "кінець світу", адже є багато способів зміцнити здоров'я мозку людей, які погано бачать.



Корисні елементи у будинку поліпшать навігацію / Фото pexels