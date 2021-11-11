Автори дослідження оцінили ставлення до вакцинації серед дорослих у 4 найбільших мегаполісах США та на національному рівні. Нерішучість робити щеплення найчастіше пояснюють страхом, сумнівами щодо безпеки та ефективності вакцин, недовірою до їхніх розробників, влади, поганим висвітленням теми у ЗМІ тощо.

Дослідники з Вищої школи громадської охорони здоров'я при Міському університеті Нью-Йорка, Коледжу Емерсон у Бостоні (США) та Університету Барселони (Іспанія) проаналізували фактори, пов'язані з прийняттям вакцин більш ніж через рік після початку пандемії. У дослідженні взяли участь 242 127 140 повнолітніх американців.

До теми Вчені визначили спільні риси противників вакцинації

Темпи вакцинації були значно вищими у таких великих містах, як Чикаго, Нью-Йорк та Лос-Анджелес. В основному люди вакцинувалися, щоб убезпечити себе від зараження (42,3% по країні, 38,5 – 50% у мегаполісах) або сім'ю та друзів (30% і 24,4 – 33,5%) або "допомогти покласти край пандемії" (23,4% по країні та 19,7 – 25,5% у містах з передмістями).

Більшість щеплених опитаних впевнені, що вакцина захистить від усіх штамів коронавірусу.

Які люди найчастіше відмовляються від щеплення

Понад 21% американців заявили, що не прищеплюватимуться. У Далласі таких було 19,7%, у Нью-Йорку – 10,1%, Лос-Анджелесі – 11,5%, Чикаго – 11,2%. Здебільшого люди пояснювали свій вибір тим, що не хочуть "вичікувати, чи серйозних ускладнень немає". На питання, як підвищити їхню готовність до вакцинації, майже половина неохочих вакцинуватись сказали, що їхню думку ніяк не змінити.

Цікаво, що противників щеплень виявилося значно менше серед людей у віці від 60 років. Вагомих відмінностей в залежності від статі, етнічної приналежності та рівня освіти не виявили.

Небажання вакцинуватися частіше зустрічалося серед американців з низьким рівнем доходу, а також серед людей з помірними (25,5%) та консервативними (26,7%) політичними поглядами у порівнянні з лібералами (10,9%). Крім того, відмова від щеплень залежала від того, чи працювала людина з дому, чи була безробітною, чи хворіла вона або її родичі на COVID-19.

Чверть американців вважають, що вакцинація небезпечніша за вакцини

Із заявою про те, що коронавірус несе особливі ризики для здоров'я, погодилися 84% жителів США та 82,3 – 90,4% містян. Тим часом 25,8% не вважають, що коронавірус небезпечніший за вакцини. Кожна 5 (21,7%) людина з національної вибірки не вірила, що пандемію можна перемогти за допомогою імунізації, переважно це були прихильники консервативних поглядів.

Але 72,9% опитаних повідомили, що довіряють розробникам препаратів для профілактики COVID-19.

Респонденти здебільшого погодилися, що роботодавці чи керівництво вишів мають право вимагати щеплення, проте серед консерваторів частка таких людей була нижчою. Для щеплених або тих, хто планував це зробити пріоритетом стало "вакцинувати всіх якнайшвидше", а потім "повернути дітей до школи" та "повернути людей до роботи".