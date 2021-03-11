Вчені вперше не тестували ліки на тваринах, але змогли створити препарат для онкопацієнтів

Ізраїльські вчені розробили ліки для хворих на рак використавши чіп, який імітує людське тіло. Такий метод застосовували вперше в історії, але він зберіг не тільки життя тварин, але часові та фінансові ресурси.

Як тестували ліки

Дослідники з Єврейського університету створили чіп, що містить людську тканину з мікроскопічними датчиками, щоб точно відстежувати реакцію людського тіла — нирок, печінки і серця – на дію ліків.

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Ізраїльські вчені першими в світі змогли успішно скористатися наявними можливостями чіпа, щоб повністю виключити випробування на тваринах.

Протираковий препарат цисплатин викликає накопичення жиру в нирках людини. Для цього вони об'єднали два препарати, які зазвичай використовуються для розв'язання подібної проблеми.

Вчені перевіряли за допомогою чіпа, як нирки, печінка і серце реагують на ліки / Фото Times of Israel

Успіх створеного препарату

Вчені вживили цисплатин у чіп разом з емпагліфлозіном – препаратом від діабету. Чіп на таке лікування відреагував позитивно, тому дослідники вже подали нові ліки на схвалення Управлінню з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США.

Це перший випадок, коли ліки роблять цей крок без випробувань на тваринах. Ми не потребували цього, бо використовували технологію "людина на чіпі",

– розповів професор Яаков Нахміас.

Гуманність такого методу

Водночас такий спосіб тестування ліків є більш гуманним, а використання чіпа може привести до швидшої, безпечнішої і ефективнішої розробки ліків.

Інші переваги

Чіпи можуть набагато точніше імітувати людське тіло, ніж тварини, ця технологія може підвищити точність розробки ліків.

Також це більш економне рішення: зазвичай, щоб довести ліки до стадії клінічних випробувань, дослідникам потрібно 4−6 років і мільйони доларів. Ізраїльтяни змогли дійти до цього етапу за вісім місяців та з обмеженим бюджетом.