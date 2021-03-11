Вчені вперше не тестували ліки на тваринах, але змогли створити препарат для онкопацієнтів

Джерело:Times of Israel
Ізраїльські вчені розробили ліки для хворих на рак використавши чіп, який імітує людське тіло. Такий метод застосовували вперше в історії, але він зберіг не тільки життя тварин, але часові та фінансові ресурси.
Дослідники з Єврейського університету створили чіп, що містить людську тканину з мікроскопічними датчиками, щоб точно відстежувати реакцію людського тіла — нирок, печінки і серця – на дію ліків.
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Ізраїльські вчені першими в світі змогли успішно скористатися наявними можливостями чіпа, щоб повністю виключити випробування на тваринах.
Протираковий препарат цисплатин викликає накопичення жиру в нирках людини. Для цього вони об'єднали два препарати, які зазвичай використовуються для розв'язання подібної проблеми.
Вчені перевіряли за допомогою чіпа, як нирки, печінка і серце реагують на ліки / Фото Times of Israel
Вчені вживили цисплатин у чіп разом з емпагліфлозіном – препаратом від діабету. Чіп на таке лікування відреагував позитивно, тому дослідники вже подали нові ліки на схвалення Управлінню з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США.
Це перший випадок, коли ліки роблять цей крок без випробувань на тваринах. Ми не потребували цього, бо використовували технологію "людина на чіпі",
– розповів професор Яаков Нахміас.
Водночас такий спосіб тестування ліків є більш гуманним, а використання чіпа може привести до швидшої, безпечнішої і ефективнішої розробки ліків.Зверніть увагу! Чіпи можуть набагато точніше імітувати людське тіло, ніж тварини, ця технологія може підвищити точність розробки ліків.
Також це більш економне рішення: зазвичай, щоб довести ліки до стадії клінічних випробувань, дослідникам потрібно 4−6 років і мільйони доларів. Ізраїльтяни змогли дійти до цього етапу за вісім місяців та з обмеженим бюджетом.