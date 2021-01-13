Вчені з Америки знайшли спосіб перетворити колонії бактерій в пристрій, під'єднаний до комп'ютера. Під час експерименту осередки з живими організмами виконували роль справжніх банків пам'яті, як флеш-накопичувачі.

Для запису і зчитування даних біологи з Колумбійського університету створили систему, яка є чутливою до окисно-відновних реакцій в клітинах. Вона налаштована таким чином, що вловлює взаємодії конкретних плазмідів з основною дезоксирибонуклеїновою кислотою бактерій. Результати роботи опубліковані у журналі Nature Chemical Biology.

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Плазміди – що це? Це компактні молекули ДНК, які в нормальних умовах несуть додатковий генетичний матеріал бактерій, відокремлений від основного геному. Зазвичай ці структури допомагають мікроорганізмам набувати стійкість до нових чинників середовища. Через властивість плазмід легко передаватися від клітини до клітини, у науці їх часто використовують як інструмент для генетичних модифікацій.

Щоб перетворити бактерії, фахівці ввели в них 2 типи спеціально створених плазмідів – сенсорні та записувальні.

Ці плазміди реагують на певні біологічні сигнали й починають модифікувати геном бактерії. Запис конкретних даних відбувається аналогічно штрих-коду у заздалегідь обраних CRISPR-локусах. Через те, що бактерії захищають свій геном від негативних факторів середовища, це дозволить вченим прочитати збережені дані навіть через 80 поколінь піддослідних мікроорганізмів.

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