Генетичний матеріал, який живі істоти залишають за собою всюди, називається "ДНК, отримане з навколишнього середовища" (коротко DNA або eDNA). Збір ДНК з водного середовища досить поширене явище, але до недавна ще ніхто не намагався збирати ДНК з повітря.

Вчені з Університету королеви Марії в Лондоні вирішили спробувати зібрати ДНК тварин з повітря. Але одразу натрапили на деякі труднощі.

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Так, перш ніж розпочати пошук ДНК тварин, фахівці випробували свою технологію на рослинах. Але більшість з них навмисно викидають в повітря ДНК у вигляді пилку або насіння. Тварини такого не роблять. Втім, вчені усвідомили, що тварини залишають по собі дещо інше: слину, екскременти й відмерлі частинки шкіри.

Як проводився експеримент:

Вчені прибули на ферму, де розводять голих землекопів (Heterocephalus glaber).

За допомогою фільтрів дослідники взяли проби повітря у вольєрах, де мешкають гризуни, а також в приміщенні, де й розміщені ці вольєри.

Потім науковці зіставили генетичний матеріал з ДНК з баз даних. В результаті вченим вдалося виявити ДНК людей і тварин.

Вчені зауважили, що з одного боку присутність людської ДНК майже в кожному зразку є обнадійливим знаком. Це говорить про те, що такий метод збору ДНК досить чутливий. Але й також це свідчить про те, що повітряні зразки дуже легко зіпсувати навіть однією присутністю дослідницької групи. Аби цього уникнути, необхідно застосовувати суворі запобіжні заходи.

У майбутньому вчені планують застосовувати цей метод для спостережень за вимираючими видами тварин у важкодоступних регіонах. Замість того, аби вистежувати тварин, достатньо буде взяти проби повітря.