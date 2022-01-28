Вчені з Японії успішно протестували першу вакцину проти старіння на гризунах

Препарат видаляє несприятливі для розвитку клітини, які старіють та можуть призводити до різних захворювань.

Перші випробування вакцини проводили на мишах – вони були успішними та показали, що вакцина працює. Цілком імовірно, що в найближчому майбутньому можна буде попередити рак, нейродегенерацію та інші хвороби.

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Як виникають хвороби

Молодий організм уміє природним чином видаляти дисфункціональні клітини, що старіють та можуть призводити до захворювань. Клітини можуть накопичувати дуже багато пошкоджень. Тоді вони перестають ділитися, а імунна система виводить їх з організму.

Імунні клітини також старіють. Тому особливо з віком у людини знижується здатність знищувати старіючі дисфункціональні клітини. В результаті – вони накопичуюють в організмі та призводять до хвороб.

Як продовжити життя та уникнути хвороб

Щоб розв'язати цю проблему, вчені вивчали експресію генів старіючих клітин та ідентифікували білок GPNMB. Пізніше з'ясувалося, що у людей він був у високих концентраціях при атеросклерозі.

Вакцину протестували на 3 групах мишей:

з жирною дієтою;

хворобою прискореного старіння (прогерія);

на здорових особин середнього віку.

Поліпшення спостерігалися у всіх трьох групах. У порівнянні з групами контролю у першої була хороша метаболічна функція, у другої збільшилася тривалість життя, а у третьої спостерігалася здоровіша старість.

На прикладі атеросклерозу, у мишей без GPNMB спостерігалися менш виражені симптоми хвороби.

А без білка GPNMB, навіть на тлі жирної дієти, яка прискорює старіння, тварини рідше розвивали метаболічні порушення та мали менше молекулярних ознак старіння.

Наша робота вказує на нові стратегії боротьби із старінням. Ймовірно, є набагато більше сеноантигенів, які продукуються іншими типами старіючих клітин (і білок GPNMB не єдина мета), тому попереду ще більше роботи,

– заявив автор дослідження Тору Мінаміно.

Чи працюватиме це і на людях

Поки незрозуміло. Для людини необхідно буде розробити простішу стратегію омолодження без застосування генетичного редагування. З цієї причини в основі нової експериментальної вакцини – пептиди, які можуть націлюватися на GPNMB та стимулювати імунну систему знищувати клітини, що його експресують.

У майбутньому вчені планують розробляти в людини індивідуальні антивікові стратегії профілактики залежно від поширеності тих чи інших типів старіючих клітин.