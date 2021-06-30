Біомаркери також можуть допомогти вченим розгадати біологічний механізм, який контролює відтворення ВІЛ після припинення терапії.

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Ми проаналізували один з найбільших наборів зразків, коли-небудь вивчених від контролерів після лікування, у яких не спостерігається відскоку вірусу після переривання АРТ,

– сказав доктор філософії Мохамед Абдель-Мохсен.

За словами вченого, цей стан зустрічається вкрай рідко і дає дуже важливе уявлення про те, як виглядає функціональне ліки від ВІЛ.



Вчений Мохамед Абдель-Мохсен знайшов нові біомаркери ВІЛ / Фото The Wistar Institute

Перспективні результати

Аналізуючи кров учасників дослідження, вчені виявили біомаркери, які можуть прискорити майбутні випробування і методи лікування ВІЛ.

Ці біомаркери дають розуміння того, як контролери після лікування стримують інфекцію і як ми можемо розробити нові стратегії лікування ВІЛ, щоб відтворити цей фенотип у ВІЛ-інфікованих людей,

– додав учений.

Деталі дослідження

Дослідження проводили з використанням зразків крові, отриманих від двох груп пацієнтів, які брали участь в попередніх клінічних випробуваннях:

групи з 24 ВІЛ-інфікованих осіб, які перенесли відкрите переривання лікування без одночасних імунорегуляторних препаратів (когорта Філадельфії)

і одна група з 74 людей з шести клінічних досліджень групи клінічних випробувань СНІДу (ACTG), в яких оцінювалися різні вакцини і імунотерапія.

Дослідники проаналізували зразки крові на наявність глікопротеїнів та невеликих молекул, що утворюються в результаті клітинного метаболізму.

Метаболіти і глікопротеїни виводяться з різних тканин і потрапляють в кровотік, а тому їх кількість і хімічні характеристики можуть свідчити про загальний стан органів.

Потім, використовуючи алгоритми машинного навчання, вчені об'єднали ідентифіковані біомаркери, щоб створити дві моделі для прогнозування ймовірності і часу повторного поширення вірусу з точністю 95% і 74% відповідно.

Висновок

Дослідження встановило потенційні біомаркери, пов'язані з контролем за ВІЛ, а тому може стати новим ключем у лікуванні ВІЛ.