Вчені за зразком крові зможуть передбачити рецидив ВІЛ

Вчені знайшли біомаркери, на які можна орієнтуватись, щоб передбачити ремісію ВІЛ після припинення антиретровірусної терапії (АРТ). Ці біомаркери мають вирішальне значення для розробки нових терапевтичних стратегій контролю ВІЛ.

Біомаркери також можуть допомогти вченим розгадати біологічний механізм, який контролює відтворення ВІЛ після припинення терапії.

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Ми проаналізували один з найбільших наборів зразків, коли-небудь вивчених від контролерів після лікування, у яких не спостерігається відскоку вірусу після переривання АРТ,

– сказав доктор філософії Мохамед Абдель-Мохсен.

За словами вченого, цей стан зустрічається вкрай рідко і дає дуже важливе уявлення про те, як виглядає функціональне ліки від ВІЛ.



Вчений Мохамед Абдель-Мохсен знайшов нові біомаркери ВІЛ / Фото The Wistar Institute

Перспективні результати

Аналізуючи кров учасників дослідження, вчені виявили біомаркери, які можуть прискорити майбутні випробування і методи лікування ВІЛ.

Ці біомаркери дають розуміння того, як контролери після лікування стримують інфекцію і як ми можемо розробити нові стратегії лікування ВІЛ, щоб відтворити цей фенотип у ВІЛ-інфікованих людей,

– додав учений.

Деталі дослідження

Дослідження проводили з використанням зразків крові, отриманих від двох груп пацієнтів, які брали участь в попередніх клінічних випробуваннях:

групи з 24 ВІЛ-інфікованих осіб, які перенесли відкрите переривання лікування без одночасних імунорегуляторних препаратів (когорта Філадельфії)

і одна група з 74 людей з шести клінічних досліджень групи клінічних випробувань СНІДу (ACTG), в яких оцінювалися різні вакцини і імунотерапія.

Дослідники проаналізували зразки крові на наявність глікопротеїнів та невеликих молекул, що утворюються в результаті клітинного метаболізму.

Метаболіти і глікопротеїни виводяться з різних тканин і потрапляють в кровотік, а тому їх кількість і хімічні характеристики можуть свідчити про загальний стан органів.

Потім, використовуючи алгоритми машинного навчання, вчені об'єднали ідентифіковані біомаркери, щоб створити дві моделі для прогнозування ймовірності і часу повторного поширення вірусу з точністю 95% і 74% відповідно.

Висновок

Дослідження встановило потенційні біомаркери, пов'язані з контролем за ВІЛ, а тому може стати новим ключем у лікуванні ВІЛ.