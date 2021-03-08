Вчені закликають зняти заборону на експерименти з людськими ембріонами
У багатьох країнах світу діє заборона на експерименти з людськими зародками, яким понад 14 днів. Але біологи та біоетики вважають ці правила застарілими. І що вони перешкоджають дослідженням онтогенезу.
Джерело:Science
Збільшення допустимих термінів вивчення ембріонів може привести до важливих відкриттів в області медицини та фертильності. Тож вчені пропонують зняти цілковиту заборону і замінити її на обережний та контрольований підхід, який дозволить отримати нові наукові результати.
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З часу першого успішного народження дитини внаслідок штучного запліднення в кінці 1970-х дослідження на людських ембріонах були обмежені 14-денним періодом. За цей час зазвичай закінчується імплантація зародка в матці. Окремі держави й міжнародні норми забороняють вченим культивувати людські ембріони старше двох тижнів, коли починають формуватися основні тканини організму і зародок не може розділитися на однояйцевих близнюків. Словом, заборона дозволяє вченим вивчати ембріон тільки до моменту набуття біологічно унікальних рис.
Група біоетиків та вчених з різних країн світу під керівництвом дослідників з Кейсовського університету звернулися до законодавців і Міжнародної спільноти дослідження стовбурових клітин (ISSCR) із закликом обміркувати "обережний, поетапний підхід" до наукових проєктів з використанням людських ембріонів, тривалість життя яких перевищує 14 днів.
Але автори зазначили, що спочатку варто оцінити наукові підстави для цього.
Будь-який запропонований проєкт повинен служити важливим цілям, яких не можна адекватно досягти іншими способами,
– наголошують науковці.
Потенційні переваги вивчення людського ембріона
- Можливість зрозуміти, як виникають порушення розвитку різних органів,
- Розробка терапії причин безпліддя,
- Знайдення причин вад розвитку та їхнє усунення.
Автори звернення пропонують ввести 6 принципів, які можна використовувати для зняття обмеження в кожному конкретному випадку. До прикладу, спочатку потрібно переконатися в здійсненності процедури культивації, а потім оцінити, чи будуть експерименти досить інформативними, щоб використання ембріона було виправданим.
До інших принципів відносяться обов'язкове рецензування робіт кваліфікованими й незалежними фахівцями, а також необхідність відкритого обговорення результатів.
У реальності, пропонований підхід здається єдиним шляхом вперед, як з наукової, так і з правової точок зору,
– додали автори звернення.
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