Один зі способів лікування раку – програмувати Т-клітини таким чином, аби вони виробляли рецептор, який допомагає імунітету знаходити білок на поверхні ракової клітини. Такі "розумні" клітини називають Т-клітинами CAR, де CAR – химерний антиген-рецептор.

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CAR-Т-терапія не є ефективною проти великих пухлин – якщо Т-клітини помилково вбивають неракові клітини, на поверхні яких є певний білок, це може мати смертельні наслідки.

Але команда вчених зі США розробила новий тип рецепторного білка. Замість того, щоб миттєво атакувати, він містить у собі будь-який бажаний ген. Натомість клітини, своєю чергою, розпізнають цільовий білок, який може бути будь-яким.

Результати нової терапії досить обнадійливі

Дослідники перевірили новий рецептор під час лікування гліобластом. Він активував ген стандартного рецептора CAR-T, але обмежувався лише середовищем пухлини, де був присутній ще й додатково обраний білок.

Також в дослідженнях на мишах новий рецептор зміг атакувати рак та зменшити пухлини мозку, шкіри і яєчників .

. Окрім цього, нова терапія запобігала рецидивам у гризунів там, де попередній метод просто не працював.

У майбутньому дослідники хочуть сконструювати "розумні" CAR-T-клітини, які заважатимуть раковим блокувати імунітет та симулюватимуть ширшу імунну відповідь проти пухлин.