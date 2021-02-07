Вакцина, яку розробила компанія AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом, забезпечує лише обмежений захист від захворювань, викликаних південноафриканським варіантом COVID-19.

Видання Financial Times провело власне дослідження, у якому взяли участь 2 тисячі людей. Випробування показало, що ін’єкція вакцини від AstraZeneca, найімовірніше, не забезпечує захисту при легкому і помірному перебігу хвороби, викликаної вірусом з ПАР.

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При випробуванні фази I/II, початкові дані показали обмежену ефективність проти легкої форми захворювання, головним чином проти південноафриканського варіанту B.1.351,

– заявив представник AstraZenec.

У компанії додали, що Оксфордський університет і AstraZeneca почали адаптувати вакцину проти цього варіанту коронавірусу. Вчені сподіваються, що зможуть підготувати вакцину до осені.

Важливо! Вже з лютого 2021 року в Україні розпочнуться поставки 12 мільйонів доз вакцин від AstraZeneca та Novavax, повідомив глава МОЗ Максим Степанов.

"Ми дійсно вважаємо, що наша вакцина може захистити від важких захворювань, оскільки нейтралізує активність антитіл еквівалентну активності інших вакцин від COVID-19, які продемонстрували активність проти важчих захворювань, особливо коли інтервал дозування оптимізовано до 8-12 тижнів", – додали у пресслужбі.

Що відомо про мутацію коронавірусу з ПАР

Новий штам вірусу виявили в ПАР в середині грудня. Спершу дослідники вважали, що він має більшу заразність, як і виявлений у Британії тип вірусу.

Однак згодом південноафриканські вчені довели, що заразність цього штаму приблизно на 50% вище відомих раніше варіантів SARS-CoV-2. Так, мутація дозволяє коронавірусу легше проникати в здорові клітини і міцніше утримуватися в них.

У січні вчені заявили, що новий штам небезпечний ризиком повторного зараження, а наявні вакцини можуть виявитися малоефективні проти нього.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу