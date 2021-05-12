Вчені заявили про високу ефективність Sinovac: дослідження

Вчені провели дослідження в Індонезії препарату проти коронавірусу китайської компанії Sinovac, який також закупила Україна.

Дослідники заявили, що вакцина компанії Sinovac виявилася досить ефективною в реальних умовах.

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Вчені провели випробуваннями в Індонезії і довели, що препарат Sinovac захищає:

від летального результату на 98%,

від госпіталізації на 96%,

від інфікування на 94%.

Як проходило дослідження

МОЗ Індонезії в Джакарті відстежувало стан здоров’я 25 тисяч медичних працівників, які були вакциновані препаратом Coronavac. У результаті вчені повідомили про високу ефективність препарату. Середній вік учасників – 31 рік.

“Ми спостерігаємо дуже, дуже різке падіння (госпіталізацій і смертей)”, – повідомив глава МОЗ Буде Гунаді Садікін.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: коротко

За минулу добу щеплення проти коронавірусу отримали 18 264 людини. Від початку вакцинальної кампанії вакциновано уже 882 621 людину, з них отримали 1 дозу – 882 619 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 928 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном). Україна вже закупила 1,9 мільйона доз препарату проти коронавірусу CoronaVac.

Загалом в Україні впродовж 2021 року планують використовувати 4 види вакцин:

Pfizer–BioNTech – 20 мільйонів, Novavax (американська вакцина, яка зараз проходить реєстрацію) – 10 млн, Astrazeneca, Coronavac від компанії Sinovac.



Як записатися на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу