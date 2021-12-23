Науковці опублікували дані про те, що практично всі моноклональні антитіла, які використовуються для лікування коронавірусу, не впливають на штам Омікрон.

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Це означає, що необхідно терміново міняти чинні стратегії лікування COVID-19.

Що говорять результати дослідження

Результати експериментів показали, що Омікрон стійкий майже до всіх моноклональних антитіл.

Лише 2 препарати (стіровімаб і DXP-6040 зберегли деяку здатність протидіяти новому варіанту, проте їхня ефективність все одно невисока навіть при дуже високих дозах.

До прикладу, для скорочення реплікації, тобто розмноження Омікрону, знадобилася втричі вища доза стіровімабу, ніж для блокування інших штамів коронавірусу.

Ми ніяк не очікували побачити такі зміни в ефективності антитіл,

– заявили науковці.

Це не єдина проблема

Окрім цього, що ці препарати малооефективні проти Омікрону, вони ще й важкодоступні. А зважаючи на потенційний світовий попит, їхня кількість може бути обмеженою.

Чому Омікрон такий стійкий до антитіл

Омікрон має велику кількість мутацій у спайковому білку, який необхідний для зв'язування антитіл.

Генетичне секвенування показало, що Омікрон містить понад 50 мутацій, 12 з яких – у S-білку коронавірусу.

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