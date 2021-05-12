Оптимістичні розрахунки
Попередні дослідження давали дуже великий розкид за цифрами ймовірності повторного зараження. Згідно з деякими роботами, зниження ризику гарантували на 80%, інші дослідження давали набагато вищі цифри. Нове ж дослідження з Катару дає багато приводів для оптимізму, оскільки показує одні з найкращих цифр.
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Однак, як відзначають автори, ці дані все одно не говорять про довгостроковий захист. І не можуть служити приводом для відмови від вакцинації всього населення.
Що з'ясували вчені
Дослідники спостерігали за 43 тисячами пацієнтів у Катарі, які отримали позитивний тест на антитіла до SARS-COV-2 впродовж 4 – 8 місяців. Всі вони регулярно проходили тестування на COVID-19.
- Лише у 314 пацієнтів (0,7% з контрольної групи) зафіксували повторне зараження (згідно з ПЛР-тестами).
- Трохи менше, ніж у половини з них наявність повторного COVID-19.
Вчені також використовували генетичне секвенування, щоб з точністю встановити факт повторного зараження.
Повторні інфікування проходили легше
Також автори дослідження відзначають, що навіть у тих випадках, коли відбувалося повторне зараження, хвороба протікала набагато легше, ніж у перший раз.
У 66% повторно заражених повторна хвороба протікала безсимптомно і зафіксувати її вдавалося лише тому, що учасники проходили регулярне тестування.
Тож, висновок такий: люди, які перенесли COVID-19, отримують природний захист від повторного зараження з імовірністю 95% впродовж близько семи місяців після одужання.