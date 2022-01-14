Вчені змогли перемогти сепсис

Сепсис – це тяжке системне запалення, яке швидко призводить до порушення функції внутрішніх органів і нерідко закінчується смертю. Щороку від сепсису вмирають близько 11 мільйонів людей.

Вчені з Бразилії знайшли спосіб попередити сепсис за допомогою вже доступного та безпечного для людини препарату.

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Що відбувається з організмом при сепсисі

Білок гасдермін D бере участь при ураженні внутрішніх органів у випадку сепсису – інфекційному зараженні крові. Поліорганна недостатність може швидко призводити до тяжких ускладнень та смерті, тому нові цільові методи лікування дуже потрібні.

Наразі вчені побачили, що якщо заблокувати експресію гасдерміну D у мишей з сепсисом, органи зазнають меншого ураження, зокрема не відбувається набряку легень, а шанси на виживання вищі, ніж у групі контролю. Розуміючи цей механізм, вчені шукали способи, які допомогли б заблокувати гасдермін D.

Результати нової терапії

Згодом вони звернули увагу на препарат для лікування алкогольної залежності дисульфірам, який здатний пригнічувати гасдермін D, тому вирішили протестувати його на моделях мишей.

На фоні лікування препаратом виживання становило 60%, а в групі контролю лише 20%. Крім цього, у тварин було менше уражень тканин та ознак запалення в крові.

Дія препарату полягає у запобіганні вивільненню імунними клітинами нейтрофілами так званих сітчастих пасток, які в екстремальних умовах стають токсичними для клітин та вражають здорові тканини.

Вже доведена безпечність дисульфіраму відриває можливості для проведення клінічних випробувань препарату для пацієнтів із сепсисом, після яких вчені зможуть оцінити його потенціал у клінічній практиці.