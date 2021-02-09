Вчені змогли знищити "сплячі" клітини ВІЛ: як їм це вдалось

Наразі пацієнти з ВІЛ щодня і довічно повинні приймати курс антиретровірусних препаратів, а медицина не здатна повністю знищити інфекцію. Фахівці виявили новий, перспективний метод включення клітинної реакції, яка стимулює імунну систему на знищення заражених клітин.

Джерело: New Atlas

Метод, розроблений вченими з Вашингтонського університету в Сент-Луїсі, заснований на інфламасомі CARD8 – так званій "сигналізації" імунної системи, яка виявляє білок ВІЛ-протеазу і маркує його для подальшого руйнування.

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Як працює новий метод

Поки вірус ще всередині клітини, і де CARD8 ще має можливість оповістити імунну систему про вторгнення, вчені пропонують атакувати його. Так організм пацієнта можна повністю очистити від сплячого ВІЛ.

Більш того, на це спроможний один з препаратів, який робить ВІЛ-протеазу знову активною, а саме ефавіренз, який вже застосовується в лікуванні цього захворювання.

Перспективи дослідження

Випробування методу на людських клітинах показало, що він успішно справляється зі знищенням інфекції. І навіть ефективний проти різних підвидів ВІЛ, поширених по всьому світу.

Наступним етапом досліджень стануть випробування на тваринах, після чого вчені планують почати клінічні випробування.