Вчені змогли знищити "сплячі" клітини ВІЛ: як їм це вдалось

9 лютого 2021 , 16:30
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Наразі пацієнти з ВІЛ щодня і довічно повинні приймати курс антиретровірусних препаратів, а медицина не здатна повністю знищити інфекцію. Фахівці виявили новий, перспективний метод включення клітинної реакції, яка стимулює імунну систему на знищення заражених клітин.

Джерело: New Atlas

Метод, розроблений вченими з Вашингтонського університету в Сент-Луїсі, заснований на інфламасомі CARD8 – так званій "сигналізації" імунної системи, яка виявляє білок ВІЛ-протеазу і маркує його для подальшого руйнування.

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Як працює новий метод

Поки вірус ще всередині клітини, і де CARD8 ще має можливість оповістити імунну систему про вторгнення, вчені пропонують атакувати його. Так організм пацієнта можна повністю очистити від сплячого ВІЛ.

Більш того, на це спроможний один з препаратів, який робить ВІЛ-протеазу знову активною, а саме ефавіренз, який вже застосовується в лікуванні цього захворювання.

Перспективи дослідження

Випробування методу на людських клітинах показало, що він успішно справляється зі знищенням інфекції. І навіть ефективний проти різних підвидів ВІЛ, поширених по всьому світу.

Наступним етапом досліджень стануть випробування на тваринах, після чого вчені планують почати клінічні випробування.

Як наразі лікують ВІЛ

Метод терапії ВІЛ-інфекції складається з комбінації декількох противірусних препаратів. АРТ знижує кількість вірусу (або вірусне навантаження) в крові та біологічних рідинах. Така терапія рекомендується всім людям з ВІЛ, незалежно від того, як довго вони заражені. АРТ також знижує ймовірність передачі ВІЛ іншим людям, якщо приймати її за призначенням.