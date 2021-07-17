Вчені знайшли ключ до повного одужання від деменції

Вчені виявили сигнальну молекулу, яка може "перепрограмувати" імунні реакції в головному мозку і тим самим зупинити нейродегенерацію. Їх стратегія потенційно може позбавити пацієнтів уже наявних ознак хвороби і зупинити прогресування недуги.

Зниження когнітивних функцій при деменції відбувається на тлі масової загибелі нейронів, яку може спричинити помилкова імунна реакція і нейронне запалення. Масова загибель нейронів активізує астроцити і мікроглію в спробі захистити мозок через запалення.

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Річ у тім, що в критичні для організму моменти вони націлені на знищення областей мозку, де спостерігається загибель нейронів.

Важливо зменшити нейронне запалення

Попри те, що під час нейродегенеративних процесів в мозку спостерігається велика кількість скупчень білків – токсичних бляшок, без нейронного запалення людина може взагалі не відчувати симптомів деменції.

Є чимало випадків, коли в мозку померлого виявляли велику кількість бляшок, однак за життя він не мав характерних ознак хвороби. Це пояснюється тим, що нейронне запалення було мінімальним або його не було взагалі.

Команда дослідників з Гарварду детально вивчала цей процес і виявила, що ця(IL-3).

В ході дослідження вченим вдалось зменшити мікроглію, для захисту нейронів від скупчень токсичних білків.

Розуміння, що астроцити взаємодіють з мікроглією за допомогою IL-3 має важливі клінічні перспективи для лікування хвороби Альцгеймера,

– прокоментував дослідник Філіп Свірські.

Тож, вчені резюмували, що керуючи IL-3 можна зупинити або навіть повернути назад розвиток хвороби.