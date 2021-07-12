Він допомагає запобігти попаданню клітин злоякісної пухлини в кров. Тим самим і перешкоджає їхньому поширенню в інші частини тіла.

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Що відомо про такий білок

Цей білок – TRPM7– зупиняє розповсюдження клітин по судинній системі. Про це повідомив доктор філософії Університету Джона Гопкінса, провідний автор дослідження Каустава Бера.

Раніше TRPM7 був відомий як регулятор кальцію в клітинах. Однак дослідники подивились на нього по-новому.

Отримані дані дають краще зрозуміти не до кінця відомий вид поширення ракових клітин пухлини. Його називають "інтравазацією".

Довідка. Інтравазація – це коли ракові клітини, що відокремилися від первинної пухлини, потрапляють в кровообіг. Так вони можуть "подорожувати" до інших частинах тіла, а також створювати колонії.

Як це працює

Дослідники виявили, що штучне збільшення білка TRPM7 у пухлинних клітинах може допомогти зупинити інтравазацію. Як наслідок – і метастазування. Все відбувається так:

білок відчуває потік рідини в кровоносній системі;

згодом вказує клітині змінити напрямок;

зменшується швидкість інтравазації.

Процес подібний до того, що відбувається, коли ви торкаєтесь гарячого чайника і забираєте руку,

– пояснив старший автор дослідження Константінос Константопулос.

Далі дослідники виявили, що нормальні клітини мають вищий рівень TRPM7, ніж клітини саркоми (тип ракових клітин пухлини). А штучне накопичення білка в клітинах пухлини підвищує їхню чутливість до потоку рідини.

Довідка. Мета дослідження полягала в тому, щоб перевірити, можна взяти ці ракові клітини й змусити їх поводитися як нормальні. Науковцям це вдалося.

Хворі, із високим рівнем TRPM7, живуть довше

Також дослідники зазначають, що окремі пацієнти з остеосаркомою, раком молочної залози, шлунка та печінки, у яких виявили високий рівень TRPM7, частіше живуть довше, ніж ті, у кого рівень білка нижчий.

Звісно, це не остаточне дослідження. Втім, отримані результати можуть призвести до нових методів лікування раку.

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