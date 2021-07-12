Вчені знайшли механізм, який може допомогти зупинити поширенню ракових клітин пухлини
Джерело:MedicalXpress
Дослідники виявили особливий механізм, який перешкоджає поширенню метастазів ракової пухлини по організму людини. Мовиться про спеціальний білок.
Він допомагає запобігти попаданню клітин злоякісної пухлини в кров. Тим самим і перешкоджає їхньому поширенню в інші частини тіла.
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Що відомо про такий білок
Цей білок – TRPM7– зупиняє розповсюдження клітин по судинній системі. Про це повідомив доктор філософії Університету Джона Гопкінса, провідний автор дослідження Каустава Бера.
Раніше TRPM7 був відомий як регулятор кальцію в клітинах. Однак дослідники подивились на нього по-новому.
Отримані дані дають краще зрозуміти не до кінця відомий вид поширення ракових клітин пухлини. Його називають "інтравазацією".Довідка. Інтравазація – це коли ракові клітини, що відокремилися від первинної пухлини, потрапляють в кровообіг. Так вони можуть "подорожувати" до інших частинах тіла, а також створювати колонії.
Як це працює
Дослідники виявили, що штучне збільшення білка TRPM7 у пухлинних клітинах може допомогти зупинити інтравазацію. Як наслідок – і метастазування. Все відбувається так:
- білок відчуває потік рідини в кровоносній системі;
- згодом вказує клітині змінити напрямок;
- зменшується швидкість інтравазації.
Процес подібний до того, що відбувається, коли ви торкаєтесь гарячого чайника і забираєте руку,
– пояснив старший автор дослідження Константінос Константопулос.
Далі дослідники виявили, що нормальні клітини мають вищий рівень TRPM7, ніж клітини саркоми (тип ракових клітин пухлини). А штучне накопичення білка в клітинах пухлини підвищує їхню чутливість до потоку рідини.Довідка. Мета дослідження полягала в тому, щоб перевірити, можна взяти ці ракові клітини й змусити їх поводитися як нормальні. Науковцям це вдалося.
Хворі, із високим рівнем TRPM7, живуть довше
Також дослідники зазначають, що окремі пацієнти з остеосаркомою, раком молочної залози, шлунка та печінки, у яких виявили високий рівень TRPM7, частіше живуть довше, ніж ті, у кого рівень білка нижчий.
Звісно, це не остаточне дослідження. Втім, отримані результати можуть призвести до нових методів лікування раку.
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