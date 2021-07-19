Вчені знайшли нові можливі шляхи проникнення коронавірусу в мозок

Вчені досі не можуть до кінця з'ясувати, як коронавірус прямо інфікує клітини мозку. Дослідникам з США вдалося визначити, хто може впускати вірус в нервові клітини.

Вони представили нову більш досконалу модель органоїду мозку. Так змогли спостерігати потенційний шлях проникнення SARS-CoV-2 в клітини мозку.

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Нейробіолог Джозеф Глісон і його колеги з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго підтвердили, що нервові клітини людини стійкі до SARS-CoV-2. Проте з деяких досліджень стало очевидно, що інші типи клітин мозку можуть грати роль так званого троянського коня в цьому процесі.

Вдосконалена модель

Тепер Глісон представив вдосконалену модель органоїда мозку – асемблоїд. Його збагатили перицитами – спеціалізованими клітинами, що огортають кровоносні судини.

Що таке органоїди? Це маленькі спрощені версії органів. Вони дають змогу вивчати у лабораторних умовах процес розвитку, функціонування та виникнення патологій органів.



А органоїди мозку можуть допомогти краще зрозуміти особливості виникнення деяких захворювань.

Така вдосконалена модель містила багато типів клітин головного мозку і додаткові перицити. Так вчені змогли дослідити те, як коронавірус потрапляє в клітини мозку.

Спочатку вчені виявили, що SARS-CoV-2 інфікував ці перицити, а потім приводив до пошкодження. Виявилося, що основною мішенню інфікування були астроцити (це клітини, відростки деяких з них забезпечують транспорт речовин з крові до головного і спинного мозку)

Кровоносні судини – дуже ймовірний шлях проникнення коронавірусу в мозок, за яким вірус спочатку інфікує перицити, а потім поширюється на інші типи клітин мозку,

– заявив Глісон.

З іншого боку, інфіковані перицити можуть призвести до запалення кровоносних судин і в результаті провокувати тромбоз, інсульт та інші ускладнення, які дуже часто виявляються у пацієнтів з COVID-19.

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Дані ще детально вивчають

Тепер дослідники мають намір зробити модель ще більш інформативною і додати до неї кровоносні судини, щоб підтвердити отримані висновки і більш детально вивчити процес.