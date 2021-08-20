Вчені знайшли приховані механізми, як коронавірус проникає в організм людини

З перших днів пандемії COVID-19 вчені досліджували секрети механізмів, які дозволяють коронавірусу SARS-CoV-2 проникнути і заразити здорові клітини людини. Тепер американським дослідникам вдалося ідентифікувати "помічників" спайкового білка коронавірусу.

Саме вони і здійснюють інфікування клітин. А без цих білків SARS-CoV-2 не отримує необхідну інформацію. Отже і перестає заражати клітини.

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Як коронавірус заражає людину

SARS-CoV-2 інфікує клітини людини за допомогою спайкового білка, який захоплює рецептори клітин-господарів. Тепер групі вчених з США вдалося більш детально вивчити цей механізм і ідентифікувати важливих помічників спайкового білка – молекул гліканів.

Цей новий механізм працює так:

глікани перемикають рецептор-зв'язуючий домен спайкового білка SARS-CoV-2 у відкрите положення, а потім здійснюється інфікування;

якщо шлюзи закриті, зв'язатися з рецептором (білком) АСЕ2 клітини-господаря не вдається.

Розташовані по краях спайкового білка глікани – це своєрідні шлюзи, через які здійснюється інфікування. Без них вірус втрачає свою здатність заражати клітини, як пояснили вчені.

Тепер ми з'ясували, як насправді відбувається зараження за допомогою спайкового білка,

– прокоментувала співавтор роботи Роммі Амаро.

Якщо гліканові шлюзи вийде ефективно заблокувати за допомогою препаратів, то можна буде здійснити цілковитий контроль над SARS-CoV-2. Подальші дослідження команди будуть націлені на пошук і розробку препаратів для даної мішені.

Як відбувається зараження: дивіться відео вчених