Ще один спосіб полегшити перебіг коронавірусу

Група вчених з Університету Маямі дійшла висновку, що вакцинація проти грипу може надати частковий захист проти деяких важких наслідків COVID-19. Також імунізовані проти грипу з меншою ймовірністю будуть потребувати невідкладної допомоги у випадку інфікування коронавірусом.

Деталі дослідження

Вчені проаналізували електронні медичні картки майже 40 тисяч пацієнтів із COVID-19 з Великої Британії, США та інших країн, які отримали щеплення від грипу, з такою ж кількістю COVID-пацієнтів, які не були вакциновані від грипу.

До теми "Дуже ймовірно": у ЄС відреагували, на потрібність третьої дози вакцини

Ми виявили асоціацію, яка вказує на те, що вакцинація проти грипу надає деякий захист від ускладненого перебігу коронавірусу,

– зазначив автор дослідження, професор клінічної хірургії Девіндер Сінгх.

Згідно з дослідженням, невакциновані від грипу пацієнти з коронавірусом мали на 45 – 58% вищі ризики інсульту, ще приблизно на 40% у них частіше розвивався тромбоз глибоких вен (ТГВ) і на 36 – 45% – сепсис.

Крім того, такі пацієнти частіше потребували госпіталізації у відділення інтенсивної терапії та невідкладної допомоги.

Вакцинуватись проти коронавірусу теж треба

Водночас дослідники наголосили, що це не виключає рекомендацію вакцинувати проти коронавірусу – в жодному разі, адже вакцина проти грипу не дасть також захисту як COVID-вакцина.

На думку вчених, вакцина проти грипу, швидше за все, неспецифічно стимулює імунну систему, роблячи її сильнішою і витривалішою.