Ще один спосіб полегшити перебіг коронавірусу
Джерело:The Guardian
Група вчених з Університету Маямі дійшла висновку, що вакцинація проти грипу може надати частковий захист проти деяких важких наслідків COVID-19. Також імунізовані проти грипу з меншою ймовірністю будуть потребувати невідкладної допомоги у випадку інфікування коронавірусом.
Деталі дослідження
Вчені проаналізували електронні медичні картки майже 40 тисяч пацієнтів із COVID-19 з Великої Британії, США та інших країн, які отримали щеплення від грипу, з такою ж кількістю COVID-пацієнтів, які не були вакциновані від грипу.
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Ми виявили асоціацію, яка вказує на те, що вакцинація проти грипу надає деякий захист від ускладненого перебігу коронавірусу,
– зазначив автор дослідження, професор клінічної хірургії Девіндер Сінгх.
Крім того, такі пацієнти частіше потребували госпіталізації у відділення інтенсивної терапії та невідкладної допомоги.
Вакцинуватись проти коронавірусу теж треба
Водночас дослідники наголосили, що це не виключає рекомендацію вакцинувати проти коронавірусу – в жодному разі, адже вакцина проти грипу не дасть також захисту як COVID-вакцина.
На думку вчених, вакцина проти грипу, швидше за все, неспецифічно стимулює імунну систему, роблячи її сильнішою і витривалішою.