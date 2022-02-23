Вчені знайшли спосіб пришвидшити з’єднання кісток

Науковці продемонстрували, що за допомогою звукових хвиль певної частоти можна стимулювати регенеративний процес у кістковій тканині.

Це дуже складний процес, проте нова технологія обіцяє не лише пришвидшити, а й здешевити процес відновлення.

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Науковці з Австралії виявили, що стовбурові клітини можуть швидко відновити пошкоджену чи втрачену кістку за допомогою високочастотних звукових хвиль.

Кісткова тканина походить з мезенхімальних стовбурових клітин, які переважно розміщені у кістковому мозку. З попередніх досліджень вже було відомо, що вібрації звукових хвиль можуть викликати диференціювання цих клітин, проте процес був тривалий, а результат неоднозначний. Тепер ці проблеми вдалося вирішити.

Результати експериментів

Виявилось, що у спеціальному середовищі під впливом сигналів частотою 10 МГц по 10 хвилин впродовж 5 днів вдається пришвидшити процес перетворення мезенхімальних стовбурових клітин на кісткові.

Ми можемо використати звукові хвилі, щоб надати на стовбурові клітини потрібний тиск у потрібних місцях і тим самим запустити процес зміни. Наша технологія проста і економічна у використанні, тому її можна легко масштабувати для одночасної обробки великої кількості клітин, що є життєво важливим для ефективної тканинної інженерії.

— пояснив співавтор роботи Леслі Йео.

До прикладу, як тільки стовбурові клітини починають процес диференціювання в кісткові клітини, їх можна вводити в організм у місце травми або наносити імплантат.

Такий підхід усуває необхідність у препаратах, які спрямовують стовбурові клітини по необхідному шляху, що в результаті прискорює та спрощує процес й підвищує його ефективність.

Окрім кісткового мозку, мезехнімальні стовбурові клітини можна отримати з жирової тканини, тож теоретично лікування можна зробити ще простішим. Нині вчені продовжують дослідження, щоб незабаром оцінити потенціал методу у клінічній практиці.