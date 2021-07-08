Вчені зрозуміли, чому коронавірус такий заразний: частинки знайшли в слині

В Бразилії дослідники встановили, що тканини, які відповідають за виробництво і секрецію слини, служать резервуарами для частинок SARS-CoV-2. Таким чином, інфекційний потенціал нового коронавірусу збільшується.

Вчені з Університету Сан-Паулу провели аналіз зразків трьох типів слинних залоз пацієнтів, які померли від ускладнень COVID-19 та змогли пояснити, чому вірусу так багато в слині. Це також дозволило вченим розробити діагностичні тести на основі слини для COVID-19.

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Коронавірус реплікується в слині

Це перший звіт про здатність респіраторного вірусу розмножуватися в слинних залозах.

Досі вчені знали, що тільки віруси, які викликають дуже поширені захворювання, зокрема герпес, використовують слинні залози в якості резервуару. Тепер же вчені виявили, що таку здатність має й SARS-CoV-2.

Попередньо вчені уже встановили присутність РНК SARS-CoV-2 в тканини пародонту пацієнтів, які померли від COVID-19.

Але через те, що SARS-CoV-2 дуже заразний в порівнянні з іншими респіраторними вірусами, вчені припустили, що коронавірус може реплікуватись в клітинах слинних залоз, а відтак бути присутнім в слині. Тобто не контактувати безпосередньо з виділеннями з носа та легенів.

Експерименти підтвердили, що рецептори ACE2 є в протоках слинних залоз. Білок-шип в SARS-CoV-2 зв'язується з ACE2, щоб проникати в клітини і інфікувати їх.

Щоб остаточно підтвердити це, вчені у ході дослідження провели розтин 24 пацієнтів, які померли від коронавірусу, під ультразвуковим контролем. Дослідники вилучили зразки тканини з привушних, піднижньощелепних і малих слинних залоз та провели молекулярний аналіз.

Це допомогло виявити присутність вірусу більш ніж в двох третинах зразків. Крім того, аналіз під електронним мікроскопом виявив не лише присутність вірусу в тканинах, але і його реплікацію (відтворення) в клітинах, а також тип органел, які він використовує для реплікації.

Перспектива відкриття

Тепер вчені з'ясують, чи може рот бути прямим джерелом проникнення SARS-CoV-2, з огляду на те, що ACE2 і TMPRSS2 виявляються в різних частинах ротової порожнини, а також в тканинах ясен і слизової оболонки.

Відтак, вчені зможуть розробити нові тести на коронавірус, для яких достатньо буде зразка слини пацієнта.