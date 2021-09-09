Вплив часу доби на інтенсивність симптомів астми
За сучасними оцінками, три чверті пацієнтів, які мають астму, відчувають загострення саме в нічний час. Вчені вирішили вивчити вплив циркадних ритмів на прояв симптомів.
До теми Час подбати про вітамін D: готуємося до сезону застуд
Щоб сконцентруватись на вивчені впливу лише циркадних ритмів та виключити інші поведінкові фактори, вчені провели два експерименти за участю 17 пацієнтів з астмою:
- у першому – учасникам не давали спати впродовж 38 годин, помістивши їх в умови постійного тьмяного світла, кожні дві години вони мали прийом їжі;
- у другому – учасники дотримувалися 28-годинного циклу сну і не спали протягом тижня.
Такі умови дозволили чітко розмежувати вплив супутніх чинників, зокрема прийом їжі, умови сну і температуру повітря.
Результати експериментів
Обидва експерименти показали, що циркадні ритми відіграють важливу роль в регулюванні функції легень впродовж доби.
Пік важкості симптомів припадає на 4 ранку
Спостереження за учасниками також показали, що найбільш важка форма хвороби демонструвала найнижчу функцію легенів, викликану циркадних збоями, і пік цих подій настає о 4 годині ранку.
Ці результати важливі, оскільки вказують на нові цілі для лікування астми.
Ефективність впливу на циркадні систему за допомогою ліків або шляхом світлотерапії вчені вивчатимуть в подальших дослідженнях.
Астму можна визначити за наявністю наступних симптомів: свистячого дихання, задишки, відчуття стискання у грудній клітці та кашлю (змінної частоти та інтенсивності), а також утруднення потоку повітря через дихальні шляхи.
Астма вважається невиліковною хворобою. Проте можна контролювати перебіг захворювання та прояв симптомів. Вченим й досі не вдалося точно визначити основні причини астми.