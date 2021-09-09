Вчені зрозуміли, чому симптоми астми загострюються вночі та встановили годину пік

Виявилося, що тяжкість симптомів залежить від циркадних ритмів, які визначають функцію легенів. Хоча поки відомі не всі умови роботи механізму, вчені все одно отримали важливий вектор для розробки нових терапевтичних засобів.

Вплив часу доби на інтенсивність симптомів астми

За сучасними оцінками, три чверті пацієнтів, які мають астму, відчувають загострення саме в нічний час. Вчені вирішили вивчити вплив циркадних ритмів на прояв симптомів.

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Щоб сконцентруватись на вивчені впливу лише циркадних ритмів та виключити інші поведінкові фактори, вчені провели два експерименти за участю 17 пацієнтів з астмою:

у першому – учасникам не давали спати впродовж 38 годин, помістивши їх в умови постійного тьмяного світла, кожні дві години вони мали прийом їжі;

у другому – учасники дотримувалися 28-годинного циклу сну і не спали протягом тижня.

Такі умови дозволили чітко розмежувати вплив супутніх чинників, зокрема прийом їжі, умови сну і температуру повітря.

Результати експериментів

Обидва експерименти показали, що циркадні ритми відіграють важливу роль в регулюванні функції легень впродовж доби.

Пік важкості симптомів припадає на 4 ранку

Точний механізм визначити поки не вдалося, проте вчені помітили, що умови сну також впливали на тяжкість астми незалежно від циркадних ритмів.

Спостереження за учасниками також показали, що найбільш важка форма хвороби демонструвала найнижчу функцію легенів, викликану циркадних збоями, і пік цих подій настає о 4 годині ранку.

Ці результати важливі, оскільки вказують на нові цілі для лікування астми.

Ефективність впливу на циркадні систему за допомогою ліків або шляхом світлотерапії вчені вивчатимуть в подальших дослідженнях.

Астма – що відомо про захворювання Астма – це хронічне захворювання, яке характеризується запаленням дихальних шляхів. Частота та ступінь важкості симптомів можуть бути різними. Наприклад, інтервал між нападами може коливатися від однієї години до одного дня.

Астму можна визначити за наявністю наступних симптомів: свистячого дихання, задишки, відчуття стискання у грудній клітці та кашлю (змінної частоти та інтенсивності), а також утруднення потоку повітря через дихальні шляхи.

Астма вважається невиліковною хворобою. Проте можна контролювати перебіг захворювання та прояв симптомів. Вченим й досі не вдалося точно визначити основні причини астми.