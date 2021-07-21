Чому небезпечне ожиріння печінки
Неалкогольна жирова хвороба печінки є одним із найбільш поширених захворювань печінки у світі – нею страждає приблизно чверть населення землі. Внаслідок того, що симптоми досить повільно прогресують, пацієнти не знають про наявність захворювання, а без лікування ожиріння печінки може перейти в цироз і рак печінки.
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Проривний механізм запропонували каліфорнійські вчені
Дослідники з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі вивчали хімічні модифікації в деяких молекулах РНК, які дозволили розкрити захисний механізм від неалкогольної жирової хвороби печінки.
Впродовж кількох останніх років вчені вже ідентифікували сотні хімічних модифікацій, які можуть відбуватися в молекулах РНК, змінюючи інструкції по створенню білків. Деякі з них виявляються корисними, а інші – ні.
Висновки вчених
При цьому у самців і самок її відсутність виявлялося по-різному. У самок мишей без m6A хвороба розвивалася швидше, що пояснює більш високу частоту ожиріння печінки у жінок, ніж у чоловіків.
Експериментальне лікування вже показало перспективність нового відкриття для розробки нових ліків.
Вчені й надалі будуть перевіряти перспективність цієї стратегії, щоб в кінцевому підсумку наблизиться до розробки терапії для людини.
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