Вчені зрозуміли, як захистити печінку від ожиріння

Неалкогольна жирова хвороба печінки частіше зустрічається у жінок, ніж у чоловіків. Наразі вчені вирішили розробити ліки, які б забезпечили профілактику і захист від хвороби, яка уже розвинулась.

Чому небезпечне ожиріння печінки

Неалкогольна жирова хвороба печінки є одним із найбільш поширених захворювань печінки у світі – нею страждає приблизно чверть населення землі. Внаслідок того, що симптоми досить повільно прогресують, пацієнти не знають про наявність захворювання, а без лікування ожиріння печінки може перейти в цироз і рак печінки.

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Проривний механізм запропонували каліфорнійські вчені

Наразі повністю вилікувати ожиріння печінки, що підвищує ризик інших хронічних захворювань, не вдається.

Дослідники з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі вивчали хімічні модифікації в деяких молекулах РНК, які дозволили розкрити захисний механізм від неалкогольної жирової хвороби печінки.

Впродовж кількох останніх років вчені вже ідентифікували сотні хімічних модифікацій, які можуть відбуватися в молекулах РНК, змінюючи інструкції по створенню білків. Деякі з них виявляються корисними, а інші – ні.

Висновки вчених

Виявилося, що модифікація m6A має захисні властивості проти жирової хвороби печінки та уповільнює накопичення жиру в печінці.

При цьому у самців і самок її відсутність виявлялося по-різному. У самок мишей без m6A хвороба розвивалася швидше, що пояснює більш високу частоту ожиріння печінки у жінок, ніж у чоловіків.

Експериментальне лікування вже показало перспективність нового відкриття для розробки нових ліків.

Генна терапія, спрямована на посилення або модифікацію РНК, дозволила уповільнити або зменшити тяжкість хвороби.

Вчені й надалі будуть перевіряти перспективність цієї стратегії, щоб в кінцевому підсумку наблизиться до розробки терапії для людини.

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