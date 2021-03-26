Вчені зуміли "перепрограмувати" клітини шкіри та відновити рухові функції у мишей після інсульту

Джерело:New Atlas
Команда зі США застосувала технологію клітинного програмування для виправлення пошкоджених тканин у мишей, які перенесли інсульт. У майбутньому цей метод даватиме змогу відновлювати мову і моторні функції й в людей.
Під час інсульту важлива кожна хвилина, адже кров перестає надходити в мозок. Впродовж декількох годин так званого інсульту мозку необхідно зруйнувати тромби в судинах та закоркувати судини.
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І інакшому випадку пошкодження мозку будуть фатальними й він травмується на довгий час. Серед можливих наслідків – порушення мови, а також рухової й когнітивної функції. І поки що ліків від цих станів не знайдено.
Команда фахівців з Університету штату Огайо спробувала розв'язати цю проблему за допомогою клітин шкіри й методу нанотрансфекціі тканин.
Річ у тім, що внаслідок введення генетичного матеріалу в клітини шкіри вони стають клітинами кровоносних судин. Потрапивши в мозок, вони вирощують нові та здорові судинні тканини для відновлення нормального кровообігу та допомагають відновити пошкоджені тканини мозку.
Терапія ще далека від медичного застосування в лікуванні інсульту й поки що невідомо, як довго зберігається терапевтичний ефект. Але науковці обов'язково проведуть подальші випробування. Дослідники переконані, що таким методом можна буде лікувати не лише наслідки інсульту, а й аутоімунні захворювання і різні порушення роботи мозку, зокрема хворобу Альцгеймера.
Найзручніше запам'ятати симптоми інсульту за абревіатурою МОЗОК:
Якщо помітили хоча б один із симптомів – негайно викликайте екстрену медичну допомогу за номером 103. Чим швидше людина отримає допомогу, тим більше шансів вона отримає на повноцінне одужання.