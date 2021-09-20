Вони не несуть загрози для здоров'я. Однак дослідження такого можливого побічного ефекту має вирішальне значення. Про це сказала репродуктивна імунологиня з Імперського коледжу Лондона Вікторія Мале.

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За її словами, зміни в менструальному циклі не є небезпечними – вони короткочасні. Але американський Національний інститут здоров'я вже інвестував 1,67 мільйона ​​доларів в дослідження того, як вакцини від коронавірусу впливають на цикли жінок.

Коронавірус та менструація

В одній лише Великій Британії понад 30 тисяч жінок повідомили, що їхній менструальний цикл дещо змінився після вакцинації від COVID-19. Втім він швидко внормувався. Такі дані отримали за допомогою британської бази даних Yellow Card ( "Жовта картка"), в якій пацієнти можуть повідомляти про побічні ефекти від тих чи інших ліків.

Чи варто перейматися

Імунологиня додала, що менструальний цикл після вакцинації може бути ряснішим або спостерігатимуться затримки через імунну реакцію. Це не несе ніякої небезпеки для організму.

Ретельне дослідження такого побічного ефекту має вирішальне значення для загального успіху програми з вакцинації. Важливий урок полягає в тому, що вплив препаратів на менструацію повинні досліджувати більш ретельно надалі,

– зазначила Мале.

Докторка також підкреслила, що зараз немає причин для занепокоєння щодо менструальних змін і довгострокових наслідків. І наголосила, що зміни не обмежуються лише одним типом вакцини – жінки, які скаржились на зміни циклу, отримували вакцини і Pfizer, і Moderna, та AstraZeneca.

Довідка. Водночас безліч даних підтверджують, що вакцина від коронавірусу не має несприятливого впливу на фертильність і вагітність. Такі зміни також не включені і до списку побічних ефектів вакцинації від COVID-19 британського регулятора ліків.

Вакцинація та вагітність