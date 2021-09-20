Вчені з'ясовують, чи можуть вакцини від COVID-19 впливати на менструацію

Від початку масової вакцинації від коронавірусу з'являлося все більше свідчень про те, що щеплення змінюють менструальний цикл у жінок. Втім, експерти стверджують, що зміни носять короткостроковий характер.

Вони не несуть загрози для здоров'я. Однак дослідження такого можливого побічного ефекту має вирішальне значення. Про це сказала репродуктивна імунологиня з Імперського коледжу Лондона Вікторія Мале.

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За її словами, зміни в менструальному циклі не є небезпечними – вони короткочасні. Але американський Національний інститут здоров'я вже інвестував 1,67 мільйона ​​доларів в дослідження того, як вакцини від коронавірусу впливають на цикли жінок.

Коронавірус та менструація

В одній лише Великій Британії понад 30 тисяч жінок повідомили, що їхній менструальний цикл дещо змінився після вакцинації від COVID-19. Втім він швидко внормувався. Такі дані отримали за допомогою британської бази даних Yellow Card ( "Жовта картка"), в якій пацієнти можуть повідомляти про побічні ефекти від тих чи інших ліків.

Чи варто перейматися

Імунологиня додала, що менструальний цикл після вакцинації може бути ряснішим або спостерігатимуться затримки через імунну реакцію. Це не несе ніякої небезпеки для організму.

Ретельне дослідження такого побічного ефекту має вирішальне значення для загального успіху програми з вакцинації. Важливий урок полягає в тому, що вплив препаратів на менструацію повинні досліджувати більш ретельно надалі,

– зазначила Мале.

Докторка також підкреслила, що зараз немає причин для занепокоєння щодо менструальних змін і довгострокових наслідків. І наголосила, що зміни не обмежуються лише одним типом вакцини – жінки, які скаржились на зміни циклу, отримували вакцини і Pfizer, і Moderna, та AstraZeneca.

Вакцинація та вагітність

У Всесвітній організації охорони здоров'я рекомендують вакцинувати вагітних жінок, оскільки користь від вакцини перевищує потенційні ризики.

Проведені дослідження показують, що мРНК-вакцини виробляють антитіла у вагітних. Ці антитіла фактично передаються дитині через пуповину і при грудному вигодовуванні. Результати дослідження говорять про те, що вакцинація від коронавірусу захищає не тільки вагітних жінок, а й дітей в ранньому віці.

Також недавнє популяційні дослідження в Ізраїлі показало, що вакциновані вагітні жінки мають досить високий захист від зараження COVID-19.

Крім цього, за інформацією Міністерства охорони здоров'я України, вакцина проти COVID-19 не шкодить здоров'ю матері та дитини. Водночас глава відомства Віктор Ляшко назвав щеплення для вагітних – потрібним.