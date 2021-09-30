Вчені з'ясували, який рівень антитіл захищає від коронавірусу

30 вересня 2021 , 16:24
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Джерело:

Nature Medicine

Між рівнем антитіл та ймовірністю захворіти існує кореляція. Принаймні про це свідчать результати останнього дослідження.

Вчені з Великої Британії проаналізували дані 1 575 британців, щеплених вакциною AstraZeneca. У кожного з них виміряли рівень антитіл через 28 діб після другого уколу.

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Дослідники впродовж місяців збирали інформацію про те, хто з щеплених інфікувався коронавірусом. Загалом хворобу виявили у 171 людини. Отримані дані співвіднесли її з рівнем антитіл після двох щеплень AstraZeneca.

Результати дослідження:

Ризик отримати безсимптомний перебіг коронавірус з рівнем антитіл у крові ніяк не корелює. Вочевидь, вірус в безсимптомному сценарії "не помічається" антитілами, і ті не можуть його ефективно зупиняти.

Не помітили вчені й чітку кореляцію між рівнем антитіл і симптоматичним захворюванням в найм'якшій формі – тільки з невеликими симптомами в районі верхніх дихальних шляхів (легкий кашель).

А от імовірність симптоматичного захворювання сильно корелювала з антитілами. Якщо брати показник BAU / мл, то чим вищим був їхній рівень, тим нижчою була вірогідність заразитися.

Детальніше про кореляцію ефективності та антитіл

  • Вибірка добровольців невелика. Але автори дослідження прийшли до висновку, що захист від захворювання на 90% мали ті, які після другого щеплення мали рівень в 899 BAU / мл антитіл в крові.
  • Захист у 80% отримала вже помітна частка щеплених з рівнем антитіл 264 BAU / мл.
  • Натомість захист в 70% давали 113 BAU / мл,
  • В 60% – 54 BAU / мл,
  • в 50% – 29 BAU / мл.

Типовий рівень антитіл після вакцини AstraZeneca знаходиться нижче сотні BAU / мл.

Результати цього дослідження суперечать протилежній думці, що наявність або відсутність антитіл не є показником захисту після вакцинації.

Автор: Анастасія Кушпіт