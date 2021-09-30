Вчені з'ясували, який рівень антитіл захищає від коронавірусу

Між рівнем антитіл та ймовірністю захворіти існує кореляція. Принаймні про це свідчать результати останнього дослідження.

Вчені з Великої Британії проаналізували дані 1 575 британців, щеплених вакциною AstraZeneca. У кожного з них виміряли рівень антитіл через 28 діб після другого уколу.

Увага Молодість надовго: як вітамін Д допоможе попередити передчасне старіння

Дослідники впродовж місяців збирали інформацію про те, хто з щеплених інфікувався коронавірусом. Загалом хворобу виявили у 171 людини. Отримані дані співвіднесли її з рівнем антитіл після двох щеплень AstraZeneca.

Результати дослідження:

Ризик отримати безсимптомний перебіг коронавірус з рівнем антитіл у крові ніяк не корелює. Вочевидь, вірус в безсимптомному сценарії "не помічається" антитілами, і ті не можуть його ефективно зупиняти.

Не помітили вчені й чітку кореляцію між рівнем антитіл і симптоматичним захворюванням в найм'якшій формі – тільки з невеликими симптомами в районі верхніх дихальних шляхів (легкий кашель).

А от імовірність симптоматичного захворювання сильно корелювала з антитілами. Якщо брати показник BAU / мл, то чим вищим був їхній рівень, тим нижчою була вірогідність заразитися.

Детальніше про кореляцію ефективності та антитіл

Вибірка добровольців невелика. Але автори дослідження прийшли до висновку, що захист від захворювання на 90% мали ті, які після другого щеплення мали рівень в 899 BAU / мл антитіл в крові.

Захист у 80% отримала вже помітна частка щеплених з рівнем антитіл 264 BAU / мл.

Натомість захист в 70% давали 113 BAU / мл,

В 60% – 54 BAU / мл,

в 50% – 29 BAU / мл.

Типовий рівень антитіл після вакцини AstraZeneca знаходиться нижче сотні BAU / мл.

Результати цього дослідження суперечать протилежній думці, що наявність або відсутність антитіл не є показником захисту після вакцинації.