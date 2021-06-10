Вчені з'ясували, чи є панголіни джерелом коронавірусу

Вчені наразі не можуть дійти висновку, що саме стало причиною пандемії коронавірусу. Є дві найбільш ймовірні версії — це природна передача від тварини людині та лабораторне походження.

Більшість вчених сходяться на тому, що вірус SARS-CoV-2 міг циркулювати серед кажанів, після чого через посередника мутував і потрапив до людини. Встановити, що це за тварина, вчені не можуть, однак саме панголінів вважали одним з ймовірних посередників.

Варто знати Які хвороби передаються через брудні руки

Команда вчених з Китаю, Канади та Великої Британії встановила, що на уханських ринках уже кілька років не продавали панголінів.

Результати розслідування

За два з половиною роки продавці реалізували 36295 особин наземних диких тварин, що належать до 38 видів. Але серед них не було панголінів – вчені пов'язують це з тим, що чисельність цих ссавців в дикій природі різко скоротилася через діяльність браконьєрів.

Крім того, кажанів на уханських ринках також не продавали.

Дослідники дійшли висновку, що якщо коронавірус дійсно прийшов до нас з ринків, то панголіни ніякої участі в цьому не брали, як вважалося раніше.

Проте виключати можливість природного походження хвороби не варто, адже представники всіх 38 видів тварин, яких продавали на ринках, утримувалися в жахливих умовах без дотримання будь-яких санітарних норм.