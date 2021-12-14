Вчений Кіндзельський отримав звання Героя посмертно: рятував ліквідаторів аварії на ЧАЕС

Президент Володимир Зеленський нагородив посмертно званням Героя України відомого лікаря-онколога Леоніда Кіндзельського.

Його також удостоїли орденом Держави. Вчений врятував безліч життів під час катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції.

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Загалом вчений врятував життя 114 зі 115 осіб, які отримали діагноз "гостра променева хвороба" й пройшли через руки професора. А також брав активну участь та лікував потерпілих унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Завдяки цьому видатному лікарю та науковцю було врятовано багатьох ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи, зокрема тих, які отримали смертельну дозу опромінення. Його дуже добре знають чорнобильці, але не дуже добре про нього знають українці,

– зазначив Зеленський.

Шороку у день смерті лікаря на його могилі збираються ліквідатори, яким він урятував життя.

Зеленський про Кіндзельського: відео

Особливі методи роботи лікаря

Після вибуху місць у 6-й клінічній лікарні столиці СРСР вистачило не для всіх, тільки 13 пожежників проходили лікування там, а 11 пацієнтів — у Леоніда Кіндзельського в Київському інституті радіології та онкології.

На відміну від московських лікарів, які за методом доктора Роберта Пітера Ґейла з США вбивали кістковий мозок хворих і підсаджувати їм чужий, Леонід Кіндзельський вчасно усвідомив, чим відрізняється протокол лікування лейкозу кісткового мозку від лікування наслідків опромінення. Він почав робити операції за методикою Жоржа Мате.

Тобто підсаджував донорський кістковий мозок внутрішньовенно, не вбиваючи власний кістковий мозок постраждалого.

У результаті, з 11 прооперованих у Києві до 16 травня вижили всі, а з 13 прооперованих хворих доктором Ґейлом у Москві – лише двоє.

Крім цього, професор Кіндзельскій розробив унікальну методику лікування хворих на променеву хворобу. Він відстоював її перед Москвою.

Радянська влада не оцінила внесок

Втім, замість подяки – радянська влада заборонила Леоніду Кіндзельському продовжувати підсадку кісткового мозку. Зрештою його звільнили з посади головного радіолога УРСР.

Що іще відомо про Леоніда Кіндзельського

Джерело: Національний інститут раку

Леонід Кіндзельський був головним радіологом Міністерства охорони здоров'я УРСР у 1978 – 1986 роках.

Сам Леонід Петрович з дозиметристом обстежив забруднену територію після вибуху, і щодня подавав урядовій комісії поточну інформацію та наголошував на термінової евакуації Чорнобильського району.

Під час своєї роботи він отримав значне опромінення. Тож Леонід Кіндзельський багато років нездужав, проте продовжував активно працювати .

. Він керував відділенням системних онкозахворювань відділу загальної онкології та хіміотерапії Київського НДІ онкології.

Леонід Кіндзельський пішов з життя 19 квітня 1999 року.

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