Американський вчений, колишній директор Центру по контролю і профілактиці захворювань США Роберт Редфілд розповів, що COVID-19 міг з'явитися в лабораторії китайського міста Ухань.

Досі у світі існують різні версії походження цього виду коронавірусу, який спричинив пандемію. Роберт Редфілд погодився з версією, що COVID-19 міг з'явитися в лабораторії міста Ухань в Китаї.

Читайте також Карантин в Україні: Степанов розповів, за яких умов зупинять громадський транспорт

Зараз я як і раніше дотримуюся точки зору, що найбільш вірогідне джерело цього патогена в Ухані була лабораторія, звідки він вирвався,

– заявив Редфілд.

На думку американського вченого, поширення коронавірусу почалося у вересні 2019 року. Редфілд додав, що це лише його особиста думка стосовно походження вірусу.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

До слова, раніше фахівці ВООЗ відмовилися від версії його походження в результаті витоку з лабораторії. Також там припустили, що на COVID-19 могла вплинути торгівля тваринами в Китаї.

Понад рік тому, 11 березня 2020 року, ВООЗ оголосила про початок пандемії коронавірусу.