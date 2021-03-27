Вчений з США заявив про походження коронавірусу

Джерело:CNN
Американський вчений, колишній директор Центру по контролю і профілактиці захворювань США Роберт Редфілд розповів, що COVID-19 міг з'явитися в лабораторії китайського міста Ухань.
Досі у світі існують різні версії походження цього виду коронавірусу, який спричинив пандемію. Роберт Редфілд погодився з версією, що COVID-19 міг з'явитися в лабораторії міста Ухань в Китаї.
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Зараз я як і раніше дотримуюся точки зору, що найбільш вірогідне джерело цього патогена в Ухані була лабораторія, звідки він вирвався,
– заявив Редфілд.
На думку американського вченого, поширення коронавірусу почалося у вересні 2019 року. Редфілд додав, що це лише його особиста думка стосовно походження вірусу.
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
До слова, раніше фахівці ВООЗ відмовилися від версії його походження в результаті витоку з лабораторії. Також там припустили, що на COVID-19 могла вплинути торгівля тваринами в Китаї.
Понад рік тому, 11 березня 2020 року, ВООЗ оголосила про початок пандемії коронавірусу.