Тепер невідомі частки виявили в префектурі Канагава. Про це повідомили у вівторок, 31 серпня.
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Встигли щепити кілька тисяч людей
Кілька невідомих чорних частинок виявив один із фармацевтів під час перевірки. Флакон був із партії, яку вже використовували для вакцинації – щеплення отримали майже 3 790 людей.
Тож усю партію заборонили для використання. Втім, поки немає інформації про те, чи шкідливі домішки для організму людини.
Назвали можливу причину
Міністр охорони здоров'я заявив, що сторонні предмети в дозах, виявлені в префектурі Окінава, ймовірно, з'явилися через неправильне використання голок при відкритті флаконів. Чорними частинками можуть бути елементи гумової пробки.
Інші схожі випадки в Японії
- Раніше в Японії повідомили про домішки в дозах вакцини Moderna 8 центрів вакцинації з 5 префектур: Айті, Гіфу, Ібаракі, Сайтама й Токіо. Сторонні домішки виявили в 39 флаконах. Тоді викинули понад 1,6 мільйона доз як запобіжний захід.
- Також відому речовину виявили під час вакцинації в медцентрі міста Наха.
- За даними Міністерства охорони здоров'я Японії, після уколів вакциною Moderna із "забруднених" партій померли двоє чоловіків. Поки невідомо, чи пов'язані їхні смерті зі щепленням.
- Водночас компанія Moderna пообіцяла почати розслідування з цього питання.