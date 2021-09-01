Тепер невідомі частки виявили в префектурі Канагава. Про це повідомили у вівторок, 31 серпня.

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Встигли щепити кілька тисяч людей

Кілька невідомих чорних частинок виявив один із фармацевтів під час перевірки. Флакон був із партії, яку вже використовували для вакцинації – щеплення отримали майже 3 790 людей.

Тож усю партію заборонили для використання. Втім, поки немає інформації про те, чи шкідливі домішки для організму людини.

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Назвали можливу причину

Міністр охорони здоров'я заявив, що сторонні предмети в дозах, виявлені в префектурі Окінава, ймовірно, з'явилися через неправильне використання голок при відкритті флаконів. Чорними частинками можуть бути елементи гумової пробки.

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