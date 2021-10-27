"Вчить організм захищатися": знайшли несподівану користь зеленого чаю

Вчені зі Швейцарської вищої технічної школи Цюриха та Єнського університету імені Фрідріха Шіллера в Німеччині перевірили, як насправді працюють катехіни зеленого чаю. З'ясувалося, що наукова спільнота їх дещо недооцінювала.

Дослідники прийшли до висновку, що поліфеноли зеленого чаю насправді не антиоксиданти (речовини, які інгібують окиснення), а прооксиданти. Тобто спричиняють окислювальний стрес і в результаті покращують здатність організму захищатися.

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Причому це відбувається на за допомогою імунної системи, а за допомогою активації генів, які виробляють ферменти на кшталт супероксиддисмутази та каталази, які інактивують вільні радикали та виступають ендогенними антиоксидантами.

Як проводилось дослідження:

Вчені провели досліди на вільноживучих ґрунтових нематодах Caenorhabditis elegans та мишах.

Поліфеноли підвищували окислювальний стрес у короткостроковій перспективі, але потім покращували захисні можливості клітин.

Катехіни через 6 – 12 годин ускладнювали дихання мітохондрій C. elegans та активність комплексу I в ізольованих мітохондріях гризунів. Порушення мітохондріального дихання супроводжувалося короткочасним падінням вироблення аденозинтрифосфату та тимчасовим підвищенням рівня активних форм кисню (АФК) у нематод.

Через 24 години дихання мітохондрій та рівні аденозинтрифосфат відновилися, а показники АФК навіть впали нижче за контрольні умови.

Але пити концентрати не варто

Галлат епігаллокатехіну та галлат епікатехіну покращили фізичну форму піддослідних і збільшили тривалість їхнього життя. Цього вдалося досягти вже в дозуванні 0,0025 мілімоля на літр.

При цьому автори не радять приймати екстракти зеленого чаю чи пити концентрати. Оскільки катехіни у високих дозах пригнічують мітохондрії настільки, що настає загибель клітин. Це небезпечно для печінки та загрожує пошкодженням органів.