Проте міська та обласна влада не бачить у цьому провального показника. За загальними темпами вакцинації Житомирщина із цифрою трохи більшою ніж 390 тисяч людей знаходиться посередині серед усіх регіонів.

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Це стосується і показника щеплень на 10 тисяч населення. Він становить більше ніж 3 тисячі 200 людей. Тому низький рівень імунізації за 26 вересня вважають випадковістю.

Яка проблема з школами

Наразі Житомирщина належить до жовтої зони. Відповідно, є проблема із навчальними закладами, де менш ніж 80% вакцинованих вчителів просто не можуть вийти на роботу й школи працюють у дистанційному режимі.

Є актуальний випадок, коли школа почала працювати дистанційно. Викладацький склад не міг перетнути поріг у 80% вакцинованих.

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Причиною невакцинації вчителів було те, що вони хотіли робити зробити щеплення Pfizer, а не CoronaVac, який був у наявності. Наразі до них виїхала мобільна бригада, яка має вакцину Pfizer.

Більша частина працівників школи вакцинувалися і за кілька днів навчальний заклад працюватиме у звичному режимі. Тут є проблема із наявністю чи відсутністю певних вакцин. Однак люди не виступають категорично проти вакцинації. Такий рух зосередився лише у соцмережах.

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