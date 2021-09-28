Вчителі хотіли лише Pfizer: на Житомирщині зафіксували найменшу кількість щеплень
Джерело:24 канал
На Житомирщині 26 вересня зробили 600 щеплень. За всеукраїнською статистикою, це чи не найменше серед усіх міст.
Проте міська та обласна влада не бачить у цьому провального показника. За загальними темпами вакцинації Житомирщина із цифрою трохи більшою ніж 390 тисяч людей знаходиться посередині серед усіх регіонів.
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Це стосується і показника щеплень на 10 тисяч населення. Він становить більше ніж 3 тисячі 200 людей. Тому низький рівень імунізації за 26 вересня вважають випадковістю.
Яка проблема з школами
Наразі Житомирщина належить до жовтої зони. Відповідно, є проблема із навчальними закладами, де менш ніж 80% вакцинованих вчителів просто не можуть вийти на роботу й школи працюють у дистанційному режимі.
Є актуальний випадок, коли школа почала працювати дистанційно. Викладацький склад не міг перетнути поріг у 80% вакцинованих.
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Причиною невакцинації вчителів було те, що вони хотіли робити зробити щеплення Pfizer, а не CoronaVac, який був у наявності. Наразі до них виїхала мобільна бригада, яка має вакцину Pfizer.
Більша частина працівників школи вакцинувалися і за кілька днів навчальний заклад працюватиме у звичному режимі. Тут є проблема із наявністю чи відсутністю певних вакцин. Однак люди не виступають категорично проти вакцинації. Такий рух зосередився лише у соцмережах.
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Вакцинація в Україні: останні новини
- В Україні за 27 вересня вакцинували 119 378 мешканців. Першу дозу отримали 70 004 людей.
- Загалом проти коронавірусу вакцинувалися 6 851 531 українців.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що держслужбовці повинні отримати 2 дози вакцини від COVID-19 протягом 2 тижнів.